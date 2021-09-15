BBC: американские ученые хотят возродить мамонтов

Группа американских ученых и предпринимателей, объединившихся в компанию Colossal, объявила о планах по возвращению к жизни шерстистых мамонтов, сообщает BBC. Для этого ученые намерены применить технологии генной инженерии и использовать ДНК мамонтов, извлеченное из замороженных останков животных, которые погибли много тысячелетий лет назад.

Компания уже получила от нескольких коммерческих спонсоров первый транш в 15 млн долларов на развитие своего проекта. Энтузиасты надеются создать гибрид мамонта и азиатского слона, максимально приближенный к настоящему мамонту, а затем заселить этими животными Сибирь. Генетики надеются уже через несколько лет получить первые эмбрионы мамонтоподобных слонов, а конечной целью ставится создание целой жизнеспособной популяции гибридных мамонтов.

Издание напоминает, что исчезнувших животных можно вернуть к жизни двумя способами: клонированием и генной инженерией. Первый способ хорошо всем известен на примере овечки Долли, когда ДНК одного животного вводят в оплодотворенную яйцеклетку другого животного-донора, а затем эту яйцеклетку подсаживают суррогатной матери. Однако несмотря на множество хорошо сохранившихся останков мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте в Сибири, их ДНК в той или иной мере разрушена в результате длительной заморозки. И хотя ученые уже расшифровали геном мамонта, извлечь полную цепочку ДНК в том виде, какой она была при жизни животного, до сих пор не удавалось. В этом случае применим второй метод воскрешения, так называемая технология направленного редактирования геномов CRISPR, которая подразумевает выделение специфических генов мамонта, позволявших ему выживать в высоких широтах, и включение этих генов в геном ближайшего ныне живущего родственника – азиатского слона. Далее все выглядит практически, как в случае клонирования: модифицированный геном имплантируется в оплодотворённую яйцеклетку слона, которая подсаживается суррогатной матери-слонихе и в теории на свет появляется гибрид слона и мамонта. У этого метода тоже есть свои недостатки, поскольку ученые не настолько хорошо знакомы с биологией слонов, чтобы с точностью предсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики.