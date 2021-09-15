Более 1 млн деревьев: En+ Group активно продолжает озеленение

В рамках проекта En+ Group «Под зеленым крылом» волонтеры высадили 500 деревьев на набережной Ульяновского проспекта в Красноярске. Подобную акцию En+ проводит не впервые: компанией уже было высажено более 1,1 млн деревьев в регионах присутствия своих предприятий.

В этот раз «Под зеленым крылом» даст начало большому преображению набережной, запланированному властями на 2022 год. Местные жители решили не дожидаться начала работ и выступили с инициативой приступить к озеленению уже сейчас. En+ поддержала идею: в акции приняли участие как местные активисты, так и волонтеры рабочего и молодёжного советов компании.

«Территориями реализации проекта «Под зеленым крылом» стали два региона присутствия компании – Иркутская область и Красноярский край, где было решено высадить по 500 тысяч деревьев. Ранее мы высаживали растения на тех участках, которые наиболее сильно пострадали от пожаров. Однако от жителей Красноярска и Иркутска поступили просьбы высадить деревья именно в черте города. С большим удовольствием выполняем эту просьбу. Мы знаем, что экологическая повестка и здоровый образ жизни очень интересуют жителей городов», - подтвердил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

Сохранение окружающей среды всегда было приоритетом для Группы, что неоднократно подчеркивал ее основатель Олег Дерипаска. Проект по лесовосстановлению и озеленению общественных пространств стартовал еще в марте 2019 года по инициативе металлургического сегмента En+ Group - компании Русал и Министерства лесного хозяйства Красноярского края.

«Мы, как сотрудники En+, гордимся, что компания уделяет особое внимание развитию городов, в которых живут семьи ее работников. «Под зеленым крылом» - отличная акция! Сегодня мы вместе с коллегами из «Русала» высадили в Красноярске с десяток саженцев, подготовив тем самым берег к будущему благоустройству. Уверена, что в следующем году и в Дивногорске пройдет такая акция», - поделился заместитель председателя рабочего совета Красноярской ГЭС Андрей Суетин.

Внимание экологии уделяется во всех регионах присутствия En+. Например, компания ежегодно проводит работы по авиационной охране лесов от пожаров на площади около 505 тыс. га в Нижне-Енисейском лесничестве Красноярского края. Также в июне этого года в честь 360-летия Иркутска группа высадила живую изгородь из 360 сосен и берез в Боковской протоке у реки Ангары. В акции приняли участие студенты Байкальской международной бизнес-школы (БМБШ), школьники, сотрудники администрации города Иркутска, Корпорации развития Иркутской области и корпоративные волонтеры En+ Group.

Подобные акции - прекрасный пример муниципально-частного сотрудничества в области экологии и благоустройства Иркутска, считает мэр города Руслан Болотов. «Городские леса, скверы, парки необходимы городу как воздух. К акции присоединились студенты Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, которые с февраля разрабатывали инвестиционные проекты развития этой территории. Посадка деревьев – первый шаг благоустройства Боковской протоки. Благодарю всех, кто присоединился к акции. Вместе мы сделаем наш город экологичным, красивым, уютным, зеленым», - отметил он.