Эксперт рассказал, какие банки исчезнут через пять лет в России

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, выступая на международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР), рассказал, какие кредитные организации исчезнуть в РФ через пять лет.

По мнению эксперта, места не будет мелким банкам, а среди крупнейших останется пять-семь игроков вместо двух десятков, передаёт агентство «Прайм».

«Когда-нибудь, наверное, мы можем себе представить всего 2-3 игрока на российском финансовом рынке через 10 лет, – подчеркнул он. – Я не утверждаю, что это обязательно будут банки. Это могут быть и новые совершенно игроки. Но определенно точно в ближайшей перспективе, в ближайшем будущем конкуренция сузится с нынешних двух десятков игроков до пяти-семи. И это конкуренцию обостряет, концентрация крупных игроков».

Кроме того, Верхошинский отметил, что Альфа-банку придется бороться за переток клиентов.

«Надо понимать, что банкам второго эшелона всего через каких-то пять лет не останется места – это неизбежно. И это никакая не трагедия, население получит пять-семь банков и гораздо более высокий уровень сервиса», – добавил эксперт.

По его словам, такое положение дел складывается из-за цифровизации. Именно она приводит к тому, что требования клиентов становятся выше. Поэтому они с лёгкостью меняют банки.

«Вот и получается, что лучшие игроки, а в основном это крупные – забирают клиентов. Причём касается и физических, и юридических лиц у средних, тем более худших, многих игроков», – резюмировал Главный управляющий директор Альфа-банка.

