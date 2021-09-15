Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Евросоюзе

Президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари рассказал, когда прекратится рост цен на газ в странах Евросоюза. По его мнению, это временное явление, так как дефицита «голубого топлива» в целом нет, передаёт РИА Новости.

«На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев, — подчеркнул эксперт. – Это повышение стоимости носит временный и циклический характер, в Европе нет недостатка газа, спрос и предложение на топливо скоро сбалансируются».

Напомним, 14 сентября стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на природный газ на бирже ICE Futures достигла 65,5 евро за кВт.ч, или 800,2 долларов США за тысячу кубометров.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – считает эксперт.