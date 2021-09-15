Эксперты рассказали, кто чаще всего «сливает» личные данные россиян

Чаще всего нарушают требования о неразглашении информации (NDA) в сфере IT в России сотрудники салонов сотовой связи, сообщает в своем исследовании RTM Group. Организация занимается предоставлением услуг в области ИТ, информационной безопасности и права. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Проанализировав судебную практику, юристы RTM Group пришли к выводу, что на сегодня самыми распространенными случаями нарушения требований NDA являются копирование работниками салонов сотовой связи персональных данных абонентов и их передача третьим лицам по телефону, в смс-сообщениях, по электронной почте, вербально и любым другим способом», - прокомментировали документ в компании.

В суде также нередко разбираются дела о неправомерности доступа работников банков и других финансовых организаций к личным данным россиян с целью списания денег или заключения фальшивых банковских договоров, уточнили сотрудники компании. Также судебные разбирательства идут из-за разглашения конфиденциальной информации коммерческого и производственного характера. Эксперты сообщили, что в суд подают и клиенты на своих бывших адвокатов из-за разглашения информации юристами о своих доверителях.

«Можно с уверенностью сказать, что договор о неразглашении перестал быть формальным документом, который можно не принимать во внимание. Судебная система набрала достаточный опыт взысканий за нарушение NDA, чтобы эффективно разбираться в таких делах», - сообщил агентству управляющий RTM Group Евгений Царев. Он посоветовал гражданам быть внимательными при составлении договоров.

По словам Царева, в общей сложности в период с 2018 по 2020 год количество судебных споров из-за нарушения обязательств по неразглашению информации в России составило 555 дел.

