Фонд Notivory — партнерство для защиты Арктики

На данный момент фонд активно поддерживает декарбонизацию, сотрудничая с ведущими и самыми прогрессивными технологическими компаниями. Их цель — развивать передовые технологии «зеленой» энергетики, значительно снижающие углеродный след. То есть проект является неким трансфером между бизнесом и природой.

«Арктика — пока белый чистый лист, на котором еще можно нарисовать устойчивое развитие России, а можно его скомкать, как часто раньше бывало... Экологическая ответственность способна стать рабочим инструментом повышения не только качества жизни, но и деловой активности в сфере бизнеса. Сформировать такую экокультуру, при которой все первостепенно значимые условия счастливого и стабильного будущего были бы соблюдены - это и есть ключевая задача Фонда», — говорит Маргарита Кункова, пресс-секретарь Фонда Notivory.

Энергопроблемы Севера

По официальным оценкам, в российской Арктике сегодня проживает 2,4 млн человек: это всего 2,5% от населения страны. При этом они обеспечивают до 98% экспорта драгоценных металлов. Огромную долю нефти и природного газа. Общая же стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по самым скромным оценкам, превышает 30 трлн долл.

Энергетическая система Арктики по сути базируется на привозном топливе: нефтепродуктах, угле, компримированном газе, а также на ядерном топливе, которое перерабатывают атомные электростанции. Оно требуется в значительных и постоянных объемах. Однако развивать энергетическую систему в существующем виде нецелесообразно по многим причинам: удаленности регионов друг от друга, вечной мерзлоты, высокой стоимости — доля транспортной составляющей в структуре стоимости топлива может достигать 70%. Надежного обеспечения многих населенных пунктов, например — в арктических районах Якутии — просто нет. Существующие же дизельные электростанции устарели и генерируют электричество с долговременными перебоями.

При этом, цена такой электроэнергии для потребителей значительно превышает среднюю по стране. Эти тарифы от мелких, часто изношенных и маломощных энергогенераторов составляют 50–230 руб./кВт•ч, что в 10-50 раз выше средних цен по России. Пока что такую разницу в ценах субсидирует федеральное правительство. Изношенность энергетической инфраструктуры регионов — большая проблема.

Пути развития

Сегодня осознание необходимости снижения углеродного следа продукции в России растет, и многие компании уже идут по пути декарбонизации, чтобы снизить углеродный след своей продукции. Географически эти инициативы распределены пока что неравномерно.

Первые проекты «зеленой» энергетики в Арктике начали появляться несколько лет назад. Например, в 2018 году в поселке Тикси ввели в эксплуатацию ветропарк, в котором ветроэнергетические установки объединены с дизель-генераторами и системой аккумулирования электроэнергии. Строятся пилотные ветровые, солнечные, геотермальных электростанции, а также котельные установки с применением биотоплива. Что из них будет выгоднее, дешевле и проще, — пока до конца непонятно. И в Фонде Notivory намерены внести свой вклад в эти прикладные исследования.

По официальным данным за 2020 год, суммарные установленные мощности всех «зеленых» возобновляемых источников энергии Крайнего Севера не превышают 8 МВт. Иными словами, не могут обеспечить электроэнергией одно из тысячи поселений с населением более 1 тысячи человек. Таким образом, существующая «грязная» и дорогая электрогенерация остается жизненно необходимой.

Положительный опыт Евросоюза, США и Японии говорит о том, что инвестиции в зеленые технологии в Арктике эффективны. А, в свою очередь, развитие возобновляемой энергетики в таком регионе ведет к его экономическому росту, к снижению негативного воздействия, сохранению природных ресурсов для будущих поколений уже при тарифах свыше 20 руб./кВт•ч. Напомним, сегодня электроэнергия обходится до 10 раз дороже.

Устойчивое развитие Арктики невозможно без надежного энергообеспечения. В свою очередь, для этого необходим поиск новых, экологически чистых и эффективных источников энергии, полагают в Фонде Notivory. Там добавляют, что с помощью новых проектов смогут начать двигаться в сторону решения двух взаимосвязанных проблем: социально-экономического развития арктических регионов и привнесения «зеленых» технологий в местную энергетику. «Важно, что триггером в этих проектах станет использование энергетических ресурсов самой Артики», — отмечают в Notivory.

С экспертной поддержкой

Поддерживать снижение углеродного следа природоохранный Фонд Notivory намерен, сотрудничая с прогрессивными технологическими компаниями. Один из уже реализуемых проектов в этой сфере — внедрение экотехнологий в производство литий-ионных аккумуляторов. В течение 5 лет Notivory поддерживает, а затем будет координировать внедрение разработанных технологий в прикладную сферу.

Один из этих партнёров — венчурный фонд «Ростеха, АО «РТ-Венчурные инвестиции», — опытный интегратор новых разработок в области экологии. Он финансирует поддерживает лучшие ESG решения и природоохранные практики в промышленной сфере.

Вторая компания-партнер фонда — АО «Сканда-Рус», один из лидеров российского рынка производства тепловизионного оборудования. Изначально компания поддерживала инициативы Notivory технически, после чего стороны стали настоящими партнёрами в совместном продвижении технологий «зеленой» энергетики с применением графена и наноматериалов на его основе в области строительства электроавтомобилей. Совместные усилия сторон направлены на сокращение использования лития и кобальта в батареях электротранспорта и стационарных накопителях электроэнергии, в том числе за счет применения в них графена и серы (побочного продукта таких компаний, как «Норникель» и «Русская платина»).

Ещё один доверенный эксперт и партнер фонда — группа компаний «ИнЭнерджи», которая занимается развитием водородных технологий. Так же, как и «Сканда-Рус», компания ищет способы полной нейтрализации углеродного следа при производстве водорода из природного газа. Один из них связан с технологией по получению попутного технического углерода (так называемый способ получения «бирюзового» водорода). Опыт «ИнЭнерджи» напрямую учтен правительством РФ в разработке концепции по развитию электроавтомобилей в России до 2030 года. Одна из ее целей — создание ключевых элементов транспортной системы, которая будет снижать углеродный след.

Фонд Notivory также намерен помогать промышленным компаниям получать «зеленый» статус. Ведь экологичность продукции, подтвержденная международным верифицированным сертификатом, может повысить ее цену и даже оказать положительное влияние на ее экспорт. Суть проекта — в отказе от «липовых» эко-отчетов и в налаживании стратегических отношений, которые будут сопровождать проекты добывающих компаний в течение всего жизненного цикла. В этой сфере союзниками фонда выступают эксперты ООО «Геолэкспертиза», а также НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов.

Успешные кейсы

Природоохранный фонд Notivory стал известным в 2019 году своим проектом по поддержке ювелирной отрасли. Он создал бренд «Notivory Art», который фокусируется на создании ювелирных изделий, скульптурных композиций и элементов декора из бивня мамонта — в противовес использованию животных дериватов (слоновой кости) в ювелирной продукции. В рамках этого кейса, Фонд дал ювелирам и косторезам концепцию, профинансировал создание эко-коллекций и поспособствовал продвижению личных брендов мастеров. А российский президент Владимир Путин преподнес такое изделие в подарок наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

«Искусство не должно убивать», — полагают в фонде. Ведь из-за любви к статусным предметам искусства ежегодно погибает более 35 тысяч африканских слонов. Часть средств, вырученных от продажи созданной коллекции, фонд направил на природоохранные мероприятия: сохранение исчезающих видов животных и антибраконьерские экспедиции и эколого-просветительские мероприятия, разработку комплексов по локальному сохранению исчезающих животных, а также пополнение технического банка заповедников и национальных парков Африки.

В 2021 году Фонд вместе с Саяно-Шушенским заповедником объявили о запуске проекта, призванного сохранить популяцию снежных барсов и популяризировать экологический туризм. Ирбисы, как их ещё называют, сегодня находятся под угрозой исчезновения: сегодня в этом заповеднике обитает всего пять барсов, двое из них — годовалые котята. В течение двух лет стороны планируют создать условия для развития туризма в заповеднике, придать импульс его развитию и укрепить положительный имидж заповедных профессий. Стоимость мероприятий оценивается в 17 млн рублей. В частности, в течение двух следующих лет в заповеднике будет отремонтирована плавбаза в заливе реки Джойская Сосновка, обустроена экотропа, создана экспозиция «Дом снежного барса» и усилено патрулирование охранной зоны, в которой живут ирбисы.