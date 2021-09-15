Кассационной суд вынес Ефремову окончательный вердикт

Кассационный суд вынес Заслуженному артисту России окончательный вердикт – он не стал смягчать приговор актеру, осужденному на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, передаёт РИА Новости.

В своей жалобе защита Ефремова настаивала на смягчении наказания, отмечая, что артист полностью возместил моральный ущерб потерпевшим и раскаялся в содеянном.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что до аварии Ефремов занимался благотворительностью, получил много благодарностей и наград, а в колонии сотрудники отмечают его «безупречную работу».

Однако прокуратура выступила категорически против смягчения приговора. В частности, государственный обвинитель отметил, что не видит никакого смысла в снижении срока, так как из-за состояния здоровья Ефремов не принесёт пользу обществу.

Этой же точки зрения также придерживается представитель потерпевшей стороны Сергей Аверцев: «Не считаю необходимым снижать срок. Вынужден сказать, что Михаил Олегович не может принести ни себе, ни обществу пользу в случае ухудшения его состояния здоровья и его тяжёлого заболевания, потому вид исправительного учреждения комментировать я не стану».

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов, который находился за рулем Jeep Grand Cherokee, пересёк двойную сплошную полосу, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». В результате случившегося водитель фургона курьер интернет-магазина Сергей Захаров получил тяжёлые травмы, от которых впоследствии скончался.

Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там он занимается изготовлением молний.