Китай принял историческое решение по нефти

Долгие годы энергетическая политика КНР базировалась на одном главном принципе – обеспечении энергетической безопасности. Китай – самый крупный на планете экспортер нефти и второй в мире ее потребитель. Не удивительно, что он очень сильно зависит от глобальных нефтяных рынков. В 2019 году 72% всей потребленной Поднебесной нефти были импортированы извне. Естественно, такая малоприятная ситуация делает Пекин уязвимым, и, естественно, Си Цзиньпин все годы нахождения у власти пытается укрепить энергетическую безопасность страны. Тем удивительнее выглядит принятое на этой неделе историческое решение продать нефть из стратегических запасов, которые принято беречь, как зеницу ока.

Сильная зависимость от импортных поставок нефти заставила китайские власти обратить особое внимание на предотвращение перебоев со снабжением населения и экономики электроэнергией. Полтора года назад государственные нефтяные компании получили указание увеличить добычу «черного золота».

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Как и со всей остальной статистикой, Пекин держит в тайне размеры своих стратегических запасов нефти. О них можно очень приблизительно судить по появляющимся время от времени в китайских СМИ сообщениям, что Китай стремится догнать Америку и по объемам стратегического резерва. Известно, что Стратегический нефтяной резерв (SPR) США в пределах 714 млн баррелей сырой нефти.

Неожиданный отказ Пекина от многолетней политики наращивания запасов нефти объясняется, главным образом, высокими ценами на энергию и стремительно растущим спросом на нефть, считает Oil Price (ОР). В ряде китайских провинций в последнее время даже возникли очень серьезные перебои с электроэнергией. Западные аналитики считают, что это только начало экономических проблем Поднебесной.

«Инфляция быстро растет, а индекс цен производителей (PPI) вырос в прошлом месяце (августе) из-за высоких цен на сырье до 13-летнего максимума,- сообщает CNN Business.- Правительство (КНР) предупредило, что высокие цены на энергоносители и нефтехимические продукты усилят проблемы с экономическим ростом и занятостью, которые стоят перед производителями. Особенно это относится к средним и малым предприятиям и компаниям».

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Сильно вырос спрос не только на нефть. Китай с Индией спровоцировали и рост цен на уголь, что ослабляет борьбу с изменениями климата в масштабах всей планеты.

«10 сентября цена тонны угля поднялась до 177,5 долларов, т.е. стала вдвое выше, чем была в начале года,- обращает внимание Nikkei Asia.- Год назад она была еще ниже и даже не превышала 50 долларов за тонну. Сейчас цена на уголь самая высокая за последние 11 лет и приближается к рекорду – 180 с лишним долларам за тонну, установленному в 2008 году».

Спрос на уголь в Индии сейчас настолько высокий, что возникла угроза полного истощения его месторождений в стране.

С другой стороны, Си Цзиньпин стремится быть в авангарде борьбы с глобальным потеплением и обещает всерьез снизить выбросы вредных газов. Достаточно сказать, что он пообещал обнулить выбросы двуокиси углерода в атмосферу к 2060 году несмотря на очень слабый прогресс в снижении потребления угля, главного «загрязнителя» атмосферы планеты. Уголь по-прежнему составляет более половины энергетического баланса КНР. По иронии, главная причина, не позволяющая Китаю слезть с угольной «иглы», заключается как раз в главной задаче энергетической политики – укреплении энергетической безопасности.

Пока все попытки Пекина ослабить зависимость от поставок нефти и угля извне не приносят успеха. В ходе восстановления экономики после пандемии большинство стран сталкивается с рядом серьезных проблем. Причем, в странах с быстро растущими потребительскими базами, как в Китае, они проявляются наиболее сильно. Спрос на энергию, продукты и услуги быстро возвращается к допандемическому уровню, а вот глобальные цепочки поставок, сильно потрепанные пандемией, сильно отстают по темпам восстановления.

Ситуация достаточно сложная. Многие стандартные решения, к которым прибегают в схожих ситуациях, сейчас невозможны. Например, фискальная и монетарная поддержка, к которой часто прибегают власти, сейчас только резко повысит инфляцию. Положение осложняет наличие штамма «Дельта», который провоцирует одну волну пандемии за другой в самых крупных экономиках, включая США и КНР. Все это значит, что Пекин продает нефть из своего драгоценного стратегического резерва не от хорошей жизни. Его толкают на это обстоятельства. Причем, подчеркивает ОР, ждать быстро улучшения ситуации не приходится.