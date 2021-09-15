Курс доллара: эксперты рассказали, что мешает укреплению рубля

Российская валюта вчера ушла в минус к доллару и евро, вернувшись к ослаблению после роста из-за данных по инфляции в США.

Стартовав утром на отметке 72,54 в паре с «американцем» и с 85,69 в паре с «европейцем», к закрытию основной сессии Московской биржи «россиянин» подешевел к резервным мировым валютам.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,76 руб. что на 10,75 коп. дороже, чем было сутками ранее. Евро также смог прибавить – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 86,05 руб. (+24,5 коп.)

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, рубль закрылся в нисходящем тренде, после заметного роста, связанного с публикацией официальной статистике по потребительской инфляции в США за август. Несмотря на то, что показатель совпал с прогнозами, слегка понизившись относительно предыдущего месяца, наблюдаемый в целом рост цен в США продолжает вызывать опасения среди игроков. Они опасаются, что центробанк США может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки.

Как напомнил, Дмитрий Бабин из БКС, в самом начале вчерашних торгов рубль пытался продолжить восходящее движение начала недели. Но незадолго до старта основной сессии национальная перешла к снижению.

Следствием ослабление рубля, по мнению эксперта, стало ухудшение ситуации на мировых рынках. При этом большинство глобальных площадок в начале дня повышалось, но перед открытием европейских торгов стало сдавать позиции. В то же время «чёрное золото» демонстрирует устойчивый рост, периодически обновляя месячные вершины.

«Несмотря на этот традиционно мощный для рубля фактор поддержки, высока вероятность дальнейшего падения курса. Произойдёт это при ухудшении ситуации на мировых рынках. При таком раскладе пара доллар-рубль в ближайшей перспективе может закрепиться над уровнем 73,00, нацелившись в пределы 73,20-73,25», – прогнозирует Бабин.

Николай Переславский из CMS Institut считает, что перспективы курсовой динамики зависят во многом от того, как рынки «переварят» данные по уровню инфляции в США.

Напомним, согласно вышедшему вчера во второй половине дня отчёту общая инфляция в США выросла на 0,3% в месячном исчислении, что чуть ниже консенсус-прогноза в 0,4%, в то время как базовая инфляция выросла на очень скромные 0,1% (консенсус-прогноз 0,3%).

Эксперт отметил, что более мягкая чем ожидалась инфляция уже способствовала ослаблению «американца» и росту «россиянина». Однако, по его мнению, это явление, временное, так как заседание Федрезерва, которое пройдёт уже на следующей неделе, вероятно, не приведёт к изменению параметров политики регулятора.

«На стороне рубля же дорожающая нефть, которая ранее превысила отметку в 74,00 долл. за бочку. Кроме того, игроки ждут налоговый период в России, стартующий на этой неделе. Он, вероятнее всего позволит нацвалюте развернуться в сторону укрепления», – прогнозирует Переславский.

Эксперты рассказали, что мешает укреплению рубля

Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА» также отметил, что вторник сразу после появления статистки по инфляции доллар ушёл вниз, а рубль рванул вверх, в моменте достигнув максимума с конца июня. Но вскоре эта валюта вернулась к показателям, которые фиксировались до публикации данных по инфляции.

«Несмотря на то, что инфляция в США в месячном выражении замедлилась, она остается на высоком уровне. Учитывая, что ранее также не оправдались ожидания данных по рынку труда, это позволяет говорить о сохранении неопределенности относительно итогов американского регулятора. Они станут известны 22 сентября. В этой связи мы считаем, что курс рубля в конце месяца в многом будет зависеть от новостей из США», – предположил Беспалов.

В свою очередь Алексей Антонов из «Алор Брокер» рассказал, что по его мнению мешает укреплению российской валюты. Как убеждён эксперт, при текущем размере ставки, мировых ценах на «чёрное золото» и металлы пара доллар-рубль должна находиться ниже отметки 60,00.

«Но это не происходит – укреплению национальной валюты мешает бюджетное правило, а также слабость российской экономики. Пока же самым сильным уровнем поддержки для рубля в паре с долларом является отметка в 72,00. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе пара доллар-рубль всё-таки пусть надолго, но уйдёт ниже этого уровня», – резюмировал он.