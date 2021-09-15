Курс доллара: рубль перешёл к укреплению

Российская валюта укрепилась на торгах в среду.

На открытии основной сессии Московской биржи доллар стоил 72,83 руб., в то время как курс евро составлял 85,93 руб. К 17:00 мск «американец» ушёл вниз, дойдя до отметки 72,52 руб. Ослаб также и евро – он упал до 85,65 руб. При этом индекс DXY за тот же период с 92,61 укрепился до 92,66 пункта.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, в начале сегодняшней сессии рубль резко снизился из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако затем они возобновили рост, подорожало «чёрное золото». Всё это, по мнению экспертов, вызвало активное укрепление российской валюты.

Бабин пояснил, что в начале дня ключевые индексы и нефтяные котировки находились под давлением очередной порции данных по экономике КНР, большинство из которых было хуже ожиданий.

«Позже внешний фон стал улучшаться. Поддержку всему риску, в том числе и рублю, оказывает ослабление потребительской инфляция в США во вчерашнем отчёте. Это снизило вероятность более раннего и быстрого сворачивания монетарных стимулов Федрезерва», – прокомментировал эксперт ситуацию с нацвалютой и рынком.

В банке «Санкт-Петербург» отметили, что вчерашнее снижение рубля и других валют сегмента ЕМ скорее всего связано связан с тем, что инфляция в США, хоть и замедлилась, но по-прежнему остается достаточно высокой, что означает неизбежность ужесточения ДКП американским регулятором. Кроме того, отрицательно сказался на курсовой динамки могли также новости о том, что президент России ушёл на карантин.

«Однако уже сегодня рубль перешёл к укреплению в обеих парах. Другие валюты EM сегодня двигаются разнонаправленно. Ожидаем, что к закрытию основной сессии нацвалюта продолжит укрепляться возле отметки 72,50 руб. за доллар», – резюмировали аналитики банка «Санкт-Петербург».