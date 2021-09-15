Математики раскрыли «полосы везения» в творчестве Ван Гога

Пик творческих достижений Ван Гога и других великих художников, а также режиссеров и ученых приходится на так называемые «полосы везения» – особо удачные периоды творчества длиной в три-пять лет, сообщают ученые результаты своих исследований, проведенных при помощи нейросети. Результаты научных изысканий опубликовал научный журнал Nature Communications.

«Идея провести подобное исследование пришла к нам во время визита в музей Ван Гога в Амстердаме. Полоса везения в его творчестве приходится на 1888-1890 годы, когда Ван Гог написал почти все свои знаменитые работы», - рассказал один из авторов исследования, профессор Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Ван Дашунь.

Он подчеркнул, что картины, написанные художником до 1888 года, совсем не похожи на работы позднего периода, радикально отличаясь от последующих шедевров.

Ученые утверждают, что нейросети за последнее время вышли на качественно новый уровень и научилась выполнять нетривиальные задачи и даже творчески «мыслить». К примеру, нейросеть в состоянии раскрасить видеоролик в стиле Ван Гога или Кандинского.

В ходе проведения своих научных работ Дашунь и его коллеги при помощи нейросети проанализировали почти миллион картин более чем двух тысяч самых известных художников, более 80 тыс. фильмов около 4 тыс. режиссеров и несколько сот тысяч научных работ примерно 20 тыс. выдающихся ученых. Помимо Ван Гога были изучены полотна Джексон Поллок и Леонардо да Винчи, а также картины режиссера Питера Джексона и работы химика Джона Фенна, получившего Нобелевскую премию по химии в 2002 году.