Минфин объявил о снижении пошлины на экспорт нефти

С 1 октября экспортные пошлины на нефть из РФ снизятся на $1,8 — до $62,8 за тонну. Средняя цена на российскую марку экспортной нефтяной смеси Urals с 15 августа по 14 сентября составила $69,04 за баррель после $70,7 за баррель месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Как сообщили в ведомстве, экспортные пошлины с 1 октября снизятся, в том числе, и на нефтепродукты: на светлые нефтепродукты и масла — до $18,8 за тонну (c $19,3), на темные – до $62,8 с $64,6.

Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $18,8, прямогонного (нафта) – до $34,5 за тонну. Пошлина на сжиженный газ составит $88, на чистые фракции СУГ — $70,4, на кокс — $4 за тонну.

С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в России была установлена на уровне $64,6 за тонну, в августе — $67,8 за тонну. По последним данным Федеральной таможенной службы, за январь-июль физический экспорт российской нефти упал на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 129,985 млн тонн, а в денежном выражении — вырос на 28,6%, до $57,063 млрд.

Как писал Expert.ru, поставки российской нефти в США в ближайшие месяцы могут вырасти почти в два раза. Ураган «Ида», который прошелся по всей восточной части США с юга до севера, привел к длительной остановке добычи нефти в Мексиканском заливе. Нефть, которую там добывают американские нефтяники, необходимо чем-то заменить. Bloomberg сообщает, что поставки российской нефти Uralsв США в сентябре и октябре могут вырасти на 77%.

