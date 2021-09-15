«Нафтогаз» готов продлить контракт на транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, пишут "Известия", ссылаясь на заявление главы компании Юрия Витренко, которое он сделал по итогам переговоров с госсекретарем министерства энергетики и экономики ФРГ Андреасом Файхтом.

Витренко в частности сообщил, что в компании хорошо понимают, что подписание контракта на транзит российского газа не является гарантией сохранения Украиной статуса страны-транзитера. Для большей уверенности в данном вопросе требуются заключения контактов с европейскими компаниями.

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с «Газпромом», — сказал Витренко.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко поделился мнением, что Украине в значительной мере помогло бы заключение контракта на транзит российского газа. В частности, страна могла бы избежать скачков цен на газ из-за роста стоимости топлива на рынках Евросоюза. Парламентарий уверен, что Украине вполне хватит газа для обеспечения нужд населения, однако уберечь промышленность от скачка цен на импортное топливо без сотрудничества с Россией в данном случае не удастся.