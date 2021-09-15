Один из пунктов новой финансовой стратегии покончит с розничным бизнесом банков

Центробанк РФ планирует к 2030 году существенно изменить национальную платежную систему, введя третью форму денег — цифровой рубль.

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Введение в оборот цифровых денег — часть планов, содержащихся в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной совместно Минфином, Центробанком и участниками рынка. 13 сентября она была представлена на общественное обсуждениею

Что такое цифровой рубль и что нового он принесет в финансовую систему страны —однозначно отвечать на эти вопросы эксперты сегодня не решаются. Спектр оценок чрезвычайно широк — от «нового эффективного и безопасного платежного средства» до «могильщика традиционных банковских услуг физлицам».

Цифра — не безнал. Не наживешься

«Введение цифрового рубля может быть интересным социальным экспериментом по модернизации финансовой системы, — полагает старший директор направления “Оценка и финансовый консалтинг” группы компаний SRG Эдуард Данилов. — Последствия на данном этапе просчитать трудно, но вопросов о плюсах и минусах уже достаточно много».

Например, сейчас, когда обладатель наличных средств кладет деньги на расчетный счет в коммерческий банк, появляется цифровая запись, которая подтверждает владение денежными средствами в безналичном виде. Но этими средствами, пока они лежат на счете, банк может распоряжаться по своему усмотрению, напоминает эксперт. А значит, у владельца счета возникает риск их утраты — за вычетом лимита страхования — в случае неплатежеспособности банка.

В случае же с цифровым рублем, у владельца счета нет риска утраты денежных средств из-за банкротства банка, говорит Данилов. Цифровая запись о владении деньгами будет находиться непосредственно в ЦБ РФ, а не в банке, где открыт счет. Денежные потоки и транзакции будут полностью подконтрольны и прозрачны для регулятора: транзакции цифровым рублем фактически исключаются из оборота коммерческих банков и платежных систем.

Коммерческие банки в роли, по сути, посредников между ЦБ и гражданином, не смогут пользоваться цифровыми рублями владельца электронного кошелька. Все такие кошельки будут находиться на балансе Банка России. Остатки в них не могут быть использованы в качестве пассивов для получения процентного дохода банками, говорит Данилов. Впрочем, он отмечает, что ЦБ будет готов при необходимости предоставлять банкам рефинансирование.

Но разместить цифровые рубли под процент в ЦБ банки также не смогут — из-за нулевого процента по цифровому рублю — это следует из аналитической записки Департамента исследований и прогнозирования «Что изменится для банков и их клиентов с введением цифрового рубля», опубликованной на сайте ЦБ РФ в январе 2021 года.

Однако будет ли у обладателей новой формы денег мотивация передавать свои цифровые рубли коммерческим банкам — это еще вопрос, продолжает Данилов. Пока не ясно, как трансформируется роль банков в распределении ликвидности в финансовой системе, если цифровой рубль станет не дополнительным расчетным средством, а доминирующим.

«Если пользователи сочтут новый актив удобным и начнут переводить в него денежные средства, то эта ликвидность будет изъята из экономики и законсервирована в цифровом виде, а это абсолютный аналог хранения бумажных банкнот под подушкой», — отмечает эксперт.

По его мнению, так или иначе понадобится механизм передачи цифровых денег во временное пользование под проценты и выстраивание новой системы риска или доходности. Система эта пока не описана, поэтому функционирование системы не до конца понятно.

Детали внедрения цифровой валюты в России еще не согласованы: Центробанк подготовил только концепцию, которая будет дорабатываться с учетом дополнительных исследований, соглашается с коллегой аналитик компании «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

«Уже сейчас можно предположить, что подобный инструмент будет обладать функциями, способными повысить надежность транзакций, а также их прозрачность, что в том числе может позволить эффективнее контролировать госрасходы, — отмечает эксперт. — Гражданам и бизнесу внедрение подобного инструмента поможет снизить транзакционные издержки».

Действительно, цифровизация рубля даст возможность полностью контролировать движение денежных средств вплоть до каждой транзакции, снижая таким образом количество незаконных операций и мошеннических действий, убежден партнер GMT Legal Дмитрий Мачихин.

Цель — прозрачность всех расходов населения

Цифровой рубль часто называют легализованной криптовалютой, однако это не так. Криптовалюта не имеет устойчивой стоимости, у нее нет единого эмитента. Кроме того, она не дает гарантий защиты прав потребителей. И хотя технологически цифровой рубль и близок к «крипте», правильнее отнести его к фиатной валюте, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице центрального банка.

Напомним, что фиатная валюта или фидуциарная — это платежные средства, не обеспеченные золотом или драгоценными металлами, узаконенные правительством. Номинальная стоимость их устанавливается и гарантируется государством. При этом, фиатная валюта может быть и цифровой, не имеющей физического воплощения в виде монеты или купюры.

Цифровизация национальной валюты была задумана как введение дополнительного удобного средства расчетов между покупателями и продавцами — в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен — в условиях, когда популярность безналичных расчетов очевидно растет, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.

«Цифровая валюта — это банк у вас в кармане, — объясняет партнер NOA Circle Эдуард Давыдов. — Далеко не во всех регионах страны имеются отделения банков; многие даже крупные коммерческие банки не открывают офисы, понимая, что их содержание обойдется дороже, чем они смогут заработать своим присутствием».

Но этим, по мнению Давыдова, функции цифрового рубля не ограничатся. В первую очередь, полагает он, цифровая валюта повысит доступность финансовых инструментов — например, кредитов. Технология поможет снизить участие банков-посредников и сократит количество связанных с этим бюрократических препон, что, в свою очередь, удешевит конечный продукт.

Кроме того, говорит эксперт, цифровые деньги усложнят легализацию — или, проще говоря, отмывание — доходов, полученных преступных путем, а также финансирование терроризма, поскольку технология позволяет отслеживать движение каждого рубля от момента эмиссии до финальной точки. Если же говорить о населении в целом, то у государства возникает возможность контролировать расходы — в частности, то, на что граждане тратят средства, выделенные целевым образом.

Прозрачность всех расходов населения — это, скорее всего, и есть главная цель ЦБ, соглашается ведущий аналитик, эксперт ФГ «Калита-Финанс» Алексей Вязовский. В случае с контролем расходов целевых цифровых рублей все будет просто, уверен он, так как эти средства нельзя будет потратить на что-либо иное.

«Поначалу с потребительской точки зрения цифровой рубль ничем не будет отличаться от безналичного рубля на карточке, — говорит эксперт. — Но постепенно ЦБ РФ таким образом подводит население (под соусом решения проблемы доступности банковских услуг в малонаселенных и труднодоступных территориях) к отмене наличных денег, тестирует гипотезы о целевых деньгах, усиливает конкуренцию за пассивы у коммерческих банков, что в перспективе означает рост стоимости пассивов.»

Кандидат экономических наук, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная полагает, что цифровой рубль вполне может стать единственным средством платежа при осуществлении государственного финансирования, выполнении госзаказа. С ее точки зрения, это будет действенным методом борьбы с коррупцией и нецелевым использованием денежных средств.

Сегодня около 50 стран находятся на разных стадиях исследования или разработки программ по внедрению собственной цифровой валюты. Начало работы над созданием концепции цифрового рубля — это веление времени, объективная реальность. В каком-то смысле — решение, определяющее престиж государства, не остающегося в стороне от современных цифровых тенденций, отмечает Безсмертная.