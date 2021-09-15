Опрос показал, как россияне чаще всего проводят досуг

В свободное время россияне предпочитают находиться дома, гулять или заниматься любимым хобби, при этом на свое времяпрепровождение наши соотечественники тратят до 3 тысяч рублей ежемесячно, говорится в исследовании сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». В опросе, который проходил в сентябре текущего года, приняли участие 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

«Чаще всего жители России проводят досуг дома, об этом сообщили 40% опрошенных. Почти треть респондентов (32%) занимаются любимыми хобби, а 30% предпочитают прогулки по паркам и набережным», - отмечается в документе.

Еще 22% респондентов сообщили, что в свободное время занимаются детьми, 21% предпочитает загородные поездки в каждый свободный день, 18% опрошенных заявили, что посвящают выходные спорту.

Кроме того, 14% россиян рассказали, что занимаются ручным трудом в свои выходные, 12% - посещают кинотеатры, 11% - подрабатывают, а 10% - ходят по музеям и выставкам.

«Большинство респондентов (35%) тратят на досуг всего до 3 000 рублей в месяц. Четверть опрошенных тратят чуть больше - от 3 000 до 5 000 рублей, а 22% - от 5 000 до 10 000 рублей. 12% тратят на свой досуг до 25 000 рублей, 4% - до 50 000. 2% участников опроса сообщили, что в состоянии потратить на досуг больше 50 000 рублей в месяц», - добавляют исследователи.

Большая часть респондентов (58%) считает, что в их городах есть все условия для проведения досуга, при этом 94% из данной категории сообщили, что с удовольствием уехали бы на выходные в другой город. Наибольшее число туристов (41%) для досуга на выходные привлекает Санкт-Петербург, 24% сообщили, что отправились бы Москву, 17% - в Сочи, 14% - в Калининград, а 12% - в Казань