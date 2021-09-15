Попова: переболевшие коронавирусом входят в группу риска по гриппу

Переболевшие коронавирусом входят в группу риска по заболеванию гриппом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

«У нас появилась группа риска дополнительная, – подчеркнула главный санитарный врач страны. – У нас появилась ещё одна группа риска – это люди, которые перенесли ковид».

Попова пояснила, что коронавирус наносит заметный ущерб иммунной системе.

«У кого-то она восстанавливается быстрее, у кого-то медленнее, но поражение иммунной системы при COVID-19 есть всегда. Поэтому, это новая группа риска и люди, которым нужно привиться от гриппа обязательно», – подчеркнула она.

При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что к группе риска также относятся пожилые люди, граждане с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины и дети. Кроме того, есть так называемая профессиональная групп риска, например, к ней можно отнести журналистов, у которых очень много контактов.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о возможности нового локдауна в России из-за пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, власти такой вопрос пока даже не обсуждают.

Комментируя слова одного из корреспондентов, что вирусологи предсказывают новую волну заболеваемости в конце сентября, Песков отметил, что у разных специалистов разные точки зрения.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — резюмировал пресс-секретарь президента России.