Посол Израиля в РФ: российские сертификаты о вакцинации могут признать в этом году

Переговоры Израиля и России о взаимном признании сертификатов о вакцинации могут успешно завершится до конца текущего года, сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви в интервью газете «Известия».

При этом посол добавил, что это вряд ли приведет к полному взаимному открытию границ. «К сожалению, не все — ни у нас [в Израиле], ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть [границы] — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать», - заметил Бен Цви.

Глава дипмиссии также рассказал, что один этап переговоров между Роспотребнадзором и израильским министерством здравоохранения уже прошел, а на этой неделе планируется «второй раунд».

По данным на 13 сентября, в Израиле полностью вакцинировано почти 60% населения (одной дозой — почти 65%). Многие проходят уже третий этап вакцинации. В стране одобрены американская вакцина Moderna и немецко-американская Pfizer/BioNTech. При этом в России процент привитых почти в два раза меньше (27% полностью вакцинированных и 32% — частично).

Ранее министерство туризма Израиля сообщило, что страну можно будет посетить с 19 сентября в составе малых туристических групп (от 5 до 30 человек). Хотя Израиль разрешил посещение гражданам стран из оранжевого списка, куда входит Россия, попасть в Израиль россиянам будет проблематично из-за еще одного условия посещения. Каждый член группы должен быть полностью вакцинирован одним из одобренных FDA и EMA препаратов. Sputnik V в этот список не входит, а привиться иностранной вакциной на территории России пока нельзя.