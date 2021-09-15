Пожилые американцы пострадали финансово во время пандемии больше всех остальных жителей развитых стран

Почти 20% американских граждан старше 65 лет финансово пострадали во время пандемии и были вынуждены использовать (полностью или почти полностью) свои сбережения или потеряли источники дохода, — выяснили исследователи Фонда Содружества Америки. Результаты США оказались рекордными среди 11 изученных стран с высоким доходом.

Наиболее чувствительны к финансовым трудностям оказались латино- и афроамериканцы (39 и 32% соответственно). При этом процент белых американцев, пострадавших из-за пандемии, держался на уровне Канады и Австралии. В самой благоприятной ситуации оказалось пожилое население Германии (3%) и Швейцарии (4%).

Также исследователи выяснили, что больше трети американцев с множественными хроническими заболеваниями столкнулись с тем, что их записи ко врачу были отменены или перенесены из-за пандемии. Самым низким этот показатель также был в Германии (11%), за ней шла Австралия (14%). При этом в Америке оказалось больше всего людей в возрасте, которые не собираются вакцинироваться (10 % в сравнении с 1% в Германии).

Исследование проводилось в марте-июле 2021 года, в нем приняли участие 18 тыс. человек из наиболее богатых стран Западной Европы, Скандинавии, а также Австралии, Канады и США.

Ранее журналисты New York Times сообщали о готовящейся программе по вакцинации некоторых групп населения Америки третьей дозой, в том числе пожилого населения. Прививать бустерном планировали с осени.