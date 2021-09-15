Рогозин опроверг информацию о прекращении работ над сверхтяжелой ракетой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работа по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» никогда не останавливалась, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ со ссылкой на гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрия Баранова появилась информация, что Россия прекратила техническое проектирование ракеты "Енисей" для полетов на Луну.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. <...> Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, <...> элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», – сказал Рогозин журналистам во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

Глава Роскосмоса отметил, что сверхтяжелая ракета «стоит колоссальных денег». По его мнению, ее нельзя «лепить из того, что было», а необходимо в процессе создания использовать только новейшие технологии, например композитные баки, которые на 30-40% будут легче баков из уже существующих сплавов. Он добавил, что также будут разработаны двигатели на метане, которые дадут возможность многократно использовать ступени ракеты. «Мы лучше сделаем чуть позже, но зато сделаем так, что это будет стимулом для развития и композитных материалов в Роскосмосе, и новых систем сплавов, и новых производственных систем, и новых двигателей, которых пока еще в наличии нет, но мы надеемся их получить к 2024-2025 годам», – сказал Рогозин.

Первый запуск «Енисея» планируется совершить в 2028 году, грузоподъемность должна составитьдо 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность спутника Земли.

Как ранее сообщал «Эксперт», Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос вместо яхт. Такое заявление он сделал после известия о суборбитальном полете на корабле собственной компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона 11 июля. При этом глава Роскосмоса заявил, что данный полет не имеет «отношения к профессиональной космонавтике», однако это знаковое событие «с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».