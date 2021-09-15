Россия остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Россия временно сворачивает работы по техническому проектированию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова. При этом работы могут возобновиться после уточнения программы, заверил руководитель.

«РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК"», — сказал Баранов. Ранее техническое проектирование планировалось завершить в октябре 2021 года.

Новая ракета, над которой РКЦ работал по заказу «Роскосмоса», изготавливалась на базе ракет «Союз-5» и «Союз-6» и на основе кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ. В задачи РКЦ входила разработка ключевых элементов и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Баранов выразил уверенность, что Центр сможет продолжить работы над «лунной» ракетой в случае, если «Роскосмос» примет соответствующее решение. В настоящее время РКЦ проводит консультации с «Роскосмосом» относительно программы по дальнейшей работе над сверхтяжелой ракетой.

В декабре прошлого года «Роскосмос» объявил о приостановке работ над сверхтяжелой лунной ракетой «Енисей». Разработки планировалось завершить к 2028 г. Проект ракеты будет пересмотрен в пользу более прорывных технологий — вместо кислорода и керосина в качестве топлиива планируется использовать метан, сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.