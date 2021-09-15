Россиянам рассказали, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Сергей Кузьменко – старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов – рассказал, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi.

По мнению специалиста, помехой для сигнала являются стены и множество бытовых приборов. В идеале роутер должен находиться посередине квартиры и вокруг него не должно быть препятствий, например, мебели, передаёт агентство «Прайм».

При этом Кузьменко подчеркнул, что худшее место для размещения роутера – это кухня: там всегда масса бытовых приборов, которые излучают радиочастотные шумы, радиоволны и магнитные поля.

«В частности, микроволновые печи работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети, а это снижают силу сигнала к минимуму. Поэтому лучше держать роутер вдали от источников тепла и обеспечить ему хорошую вентиляцию», – пояснил эксперт.

Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью Кузьменко рекомендует воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер).

«Даже самый мощный роутер не может покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов, а железная арматура в стенах снижает уровень сигнала к минимуму», – заявил он.

Важно, по его мнению, и то, сколько приборов подключено к роутеру одновременно: если их несколько, можно обойтись стандартным устройством для дома, если больше 15, лучше выбрать вариант помощнее, а если больше 20, подойдёт промышленный роутер.

