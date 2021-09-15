Сенатор США заявил о наличии в Белом доме кукловода, принимающего решения за Байдена

В Белом доме работает «кукловод», который может принимать за американского президента Джо Байдена решения по ключевым вопросам, заявил старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Джим Риш.

Сенатор назвал «полным провалом» политики США в Афганистане вывод войск из региона. Заявление прозвучало в ходе слушаний, посвященных ситуации в этой азиатской стране. При этом он призвал не искать виновных, а разобраться, кто принимает решения за Байдена.

«Мы точно знаем, что президент Соединенных Штатов находится в несколько невыгодном положении в том смысле, что кто-то принимает решения за него. Он даже не может говорить без того, чтобы кто-то в Белом доме не подвергал его речь цензуре и давал бы отмашку», - цитирует Риша телеканал Fox News.

Он также напомнил о ситуации, которая случилась накануне, когда президента США прервали «на полуслове», что по мнению сенатора, свидетельствует о том, что кто-то «принял решение, что президент США говорит что-то не то».

Инцидент произошел 13 сентября во время встречи Байдена с официальными лицами. После того, как американский лидер обратился к представителю Национальной ассоциации лесоводов Джорджу Гейслеру, трансляция встречи неожиданно прервалась.

В этой связи, необходимо выяснить, кто этот человек, который «за это отвечает и принимает решения», резюмировал Риш.

С республиканцем не согласился госсекретарь Энтони Блинкен, который заявил в ходе слушаний, что все решения «в конечном счете принимает президент».

