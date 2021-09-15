Северная Корея пригрозила разорвать отношения с Южной Кореей

В КНДР заявили о возможном разрыве отношений с Республикой Корея, если из Сеула продолжат звучать «неуместные» заявления в адрес Пхеньяна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что комментарии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «относительно возможностей новых южнокорейских ракет достичь КНДР нелогичны и прискорбны». По ее словам, они могут привести к «разрыву отношений, если Мун Чжэ Ин продолжит порочащие репутацию Севера заявления».

Ранее президент Южной Кореи по итогам испытаний баллистической ракеты подводного базирования заявил, что эти ракеты очень важны для обеспечения сдерживания угроз и для обеспечения национальной обороны. Кроме того, Мун Чжэ Ин распорядился в ближайшее время провести заседание Совета нацбезопасности для обсуждения вопросов, связанных с пусками КНДР двух баллистических ракет в среду.

29 марта «Эксперт» сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не намерен лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Думаю, его [Байдена] подход будет совсем иным, это не его намерение», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о возможности встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи.