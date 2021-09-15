«Система» и «Сбербанк» приобрели производителя «Кагоцела» за 1 рубль

АО «Новый Инвестиционный Холдинг» (акционеры АФК «Система» и «Сбербанк») приобрело компанию Nearmedic International Limited, владеющую 100% уставного капитала ООО «Ниармедик Плюс», ООО «Ниармедик Фарма» и рядом других компаний в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины, сообщает АФК «Система».

Компания уточняет, что чистый долг руппы компаний «Ниармедик» составил на дату совершения сделки 5,9 млрд рублей.

«Группа компаний «Ниармедик» обладает потенциалом развития, который может быть реализован за счет реструктуризации и повышения эффективности. Именно в этом АФК «Система» как инвестиционная компания имеет мощную и доказанную экспертизу. Более того, АФК «Система» накопила существенные компетенции в фармацевтике, медицине и биотехнологиях – все эти направления являются ключевыми для Ниармедика. В ближайшее время мы начнем реализацию плана по оптимизации бизнеса группы компаний «Ниармедик», который позволит повысить акционерную стоимость активов, приобретенных в рамках сделки, и расширит наши производственные возможности», – заявил президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

Группа компаний «Ниармедик» объединяет фармацевтические, биотехнологические и медицинские активы. Основные направления деятельности Ниармедика – создание и производство оригинальных лекарственных препаратов; разработка, производство и продажа диагностических тест-систем; комплексная поставка лабораторного оборудования для оснащения медицинских лабораторий; оказание медицинских и лабораторных услуг. Одним из наиболее известных препаратов группы является противовирусное лекарство «Кагоцел». В состав «Ниармедик» входят производственные площадки в г. Обнинске и г. Мосальске, завод по производству медицинских изделий в Италии, а также сеть многопрофильных медицинских клиник, расположенных в разных районах Москвы, Обнинске и Рязани, сообщает АФК «Система».