Собственник реорганизует бывшую промзону по проекту "Индустриальные кварталы"

Собственник участка бывшей промзоны «Бережковская набережная» заключит с правительством Москвы договор о комплексном развитии этой территории. Планируется, что эта зона станет четвертой в Москве, реорганизованной по инициативе правообладателя в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Инвестиции в новый проект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим большой интерес к проекту «Индустриальные кварталы» со стороны собственников участков – три из четырех договоров о комплексном развитии территории бывших промзон по проекту заключены по инициативе правообладателей, на очереди – территория «Бережковской набережной». Решение о комплексном развитии бывшей промзоны «Бережковская набережная» было опубликовано в июле этого года. У правообладателя было время принять решение об участии или неучастии в этом проекте, в результате собственник намерен реорганизовать более 26 га заброшенной промышленной зоны. Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 150 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 млрд рублей в год. Более того, инвестор планирует провести международный конкурс по разработке архитектурного облика этой территории с участием российских и западных проектных бюро», - рассказал заместитель мэра Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, общая площадь застройки превысит 660 тысяч квадратных метров: более 330 тысяч квадратных метров жилья для 4,6 тысячи человек и столько же займет нежилая застройка. Среди нежилых объектов предполагается строительство высокотехнологичных производств, офисов, объектов торговли и социальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест, добавил он.

Сейчас собственник объекта АО «Лираль-индустрия пластмасс», входящее в девелоперскую группу компаний Vesper, занимается разработкой мастер-плана территории. Специалистам предстоит спланировать пространство будущего индустриального квартала с учетом стратегии социально-экономического развития, в подготовке которой участвуют международные эксперты.

«Специалисты из Англии и Италии приступили к разработке концепции развития территории бывшей промзоны на Бережковской набережной. Уже заключен контракт с международной компанией на создание транспортной схемы территории. До конца этого года будет подготовлена программа социокультурного дизайна, учитывающая градостроительный потенциал участка и сценарии поведенческого опыта резидентов квартала, которая позволит создать комфортную среду, органично интегрированную в городскую застройку», - рассказал председатель совета директоров Vesper Борис Азаренко.