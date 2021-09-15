Стоимость нефти превысила $76

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent впервые с июля текущего года превысил 76 долларов за баррель, подорожав за день на 3%.

Сорт североамериканской нефти WTI подорожал на 3,4% за день и достиг стоимости в 73 доллара за баррель.

Рост нефтяных цен произошел на фоне сообщения министерства энергетики США о резком сокращении запасов нефти. Коммерческие запасы нефти в США упали на 6 422 тыс баррелей - до 417,445 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их уменьшения на 3 574 тыс. баррелей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 79 евро за МВт.ч, или 966 долларов за тысячу кубометров газа. В настоящее время фьючерс торгуется по цене 71,7 евро за МВт.ч или 877 долларов за тысячу кубометров.

Вчера, 14 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на природный газ на бирже ICE Futures достигла 65,5 евро за кВт.ч, или 800 долларов США за тысячу кубометров.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.