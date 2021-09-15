Сюжет дня: дорожающая нефть подогрела акции нефтяников

Акции сразу нескольких российских нефтяных компании торговались лучше рынка на фоне растущей цены на нефть марки Brent. За сессию на Мосбирже в среду, 15 сентября подорожали бумаги «Башнефти» (+5,71% до 1518,5 руб. за акцию), «Газпром нефти» (+4,11% до 458,10 рублей за акцию), «Лукойла» (+2,26% до 6718,5 рублей за акцию), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (на +1,78% до 509 рублей и на +2,03% до 472,2 рублей соответственно).

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне высокой цены на нефть марки Brent. В среду стоимость «черного золота» на Лондонской бирже ICE поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 14 июля. На Мосбирже по состоянию на 19:36 мск стоимость составляла 75,47 долларов за баррель. Повышение цен произошло на фоне публикации данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,24% до 4065,53 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,69% до 1766,67 пунктов. Российская валюта укреплялась – 72,46 рублей за доллар.