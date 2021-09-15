ЦБ зафиксировал рекордный приток нерезидентов на рынок ОФЗ

В августе объем номинальных вложений нерезидентов в Национальном расчетном депозитарии (НРД) вырос на 175,7 млрд рублей. Это рекордный с февраля 2020 года приток нерезидентов на рынок российского госдолга, сообщается на сайте Центробанка.

«Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в августе выросла на 1 п. п. и к концу месяца достигла 20,9%. В номинальном выражении рост составил 175,7 млрд руб. (крупнейший прирост за календарный месяц в 2021 г.)», — говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ.

Регулятор уточнил, что такой объем вложений стал вторым результатом за период 2020—2021 годов (в феврале 2020 года нерезиденты приобрели ОФЗ на сумму 185 млрд рублей).

По данным Центробанка, объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг исторического максимума в 3,225 трлн рублей.

Высокий спрос на первичном рынке ОФЗ позволил Минфину РФ в августе разместить ценных бумаг на сумму в 412,8 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в июле (153,9 млрд рублей). В среднем за один августовский аукцион Минфин размещал федеральные облигации на сумму 103,2 млрд рублей, это в два с половиной раза выше июльского показателя(38,5 млрд рублей). Регулятор отмечает, что доля нерезидентов на аукционах ОФЗ последние четыре месяца стабильно держится выше 20%, в августе она достигла 24,5%.

Как писал Expert.ru, Министерство финансов РФ сообщило об эмиссии облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). 250 млн облигаций выпуска № 52004RMFS будут доступны на аукционах до 27 декабря 2023 года.Номинальная стоимость одной облигации на дату начала размещения составит 1 тыс. рублей. Процентная ставка купонного дохода определена в 2,5% годовых. Их владельцами могут стать резиденты и нерезиденты РФ. Даты аукционов для облигаций выпуска ОФЗ-ИН № 52004RMFS будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отметили в Минфине.