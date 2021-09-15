В Госдуме не исключили ужесточения законодательства в отношении Google

Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ нижней палаты российского парламента Василий Пискарев заявил, что ранее комиссия проводила телемост с участием руководства корпорации Google, в ходе которого была «продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации с нами».

По словам депутата, а ходе телемоста были представлены «многочисленные примеры нарушения нашего законодательства, в том числе вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое, передаёт официальный сайт Госдумы.

Кроме того, Пискарев напомнил, что представители Google подтвердили готовность работать в российском правовом поле и сами обозначили срок в шесть месяцев для устранения имеющихся нарушений.

«Однако назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом. При этом Google игнорирует предписания Роскомнадзора», – отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии. В Google готовы терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь США.

В этой связи депутат заявил, что ответом на действия Google могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу на территории нашей страны.

«Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы 8-го созыва», – резюмировал Пискарев.

Ранее Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи уже направили иностранным IT-компаниям (Apple, Google, Cloudflare и Cisco) письмо, в котором потребовали прекратить «вмешательства в выборы в РФ». В письме уточняется, что данные компании предоставляют российским пользователям возможности обойти блокировку заблокированного в стране сайта «Умное голосование».

Позже «Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протоколов DoH. Ведомство направило свой запрос в макрорегиональные филиалы компании. Вместо указанных серверов предлагается использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.