В Кремле сделали заявление о возможности нового локдауна в России из-за коронавируса

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о возможности нового локдауна в России из-за пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, власти такой вопрос пока даже не обсуждают, передаёт РИА Новости.

Комментируя слова одного из корреспондентов, что вирусологи предсказывают новую волну заболеваемости в конце сентября, Песков отметил, что у разных специалистов разные точки зрения.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун предупредил о высокой вероятности четвёртой волны COVID-19 в Москве. Выступая на Форуме социальных инноваций регионов, он заявил, что вероятность этого очень высокая.

При этом Хрипун отметил, что имеющийся опыт борьбы с COVID-19 в столице позволяет быстро перепрофилировать клиники в ковидные госпитали, а также в целом выстроить систему по работе с больными коронавирусом.

«Для перепрофилирования клиники на одну тысячу коек достаточно две недели. Поэтому к новой волне COVID-19 мы готовы», – резюмировал он.

