В МИД РФ заявили о продолжении «нападений» на «Северный поток – 2»

Глава МИД России Сергей Лавров не сомневается, что нападки на проект «Северный поток – 2» продолжатся и в будущем, передает ТАСС.

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать», - сообщил министр в ходе общения с представителями прессы. Чиновник подтвердил, что с российской стороны все работы по строительству газопровода завершены, в настоящее время идет согласование документов с немецкой стороны, на которое может уйти несколько месяцев.

«Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 г. обозначается», - уточнил Лавров.

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер объявил 10 сентября завершенным строительство газопровода «Северный поток-2». 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о начале рассмотрения заявки на сертификацию компании. Решение по данному вопросу будет вынесено не позднее 8 января 2022 г, сообщали в агентстве. Для соответствия всем требования Третьего энергопакета Евросоюза Nord Stream 2 AG должен зарегистрироваться в качестве независимого транспортного оператора. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.

