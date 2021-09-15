В Москве презентовали возвращение легендарного бренда Grundig

Презентацию провели международный производитель бытовой техники «Арчелик» (Arçelik A.Ş.), владелец бренда, и его эксклюзивный партнер в сегменте встроенной бытовой кухонной техники в России – Группа М.Видео-Эльдорадо.

«Возвращение бренда с проверенным европейским качеством в Россию было прогнозируемо, – отметил Орхан Сайман, региональный директор ООО «БЕКО» в России, Беларуси и Центральной Азии. – Как один из крупнейших производителей бытовой техники в Европе, Grundig считает, что надежное будущее начинается с дома. Наши покупатели понимают ценность устойчивого развития и бережного отношения к природным ресурсам. Поэтому сегодня в России концепция разумного потребления и экологичности все чаще встречается в разработках брендов».

Тема устойчивого развития стала ключевой для Grundig. В одних моделях бренда присутствуют детали из материалов вторичной переработки, другие сделаны с использованием технологий для уменьшения эко-следа и экономии природных ресурсов. Часть продукции Grundig производится на предприятиях с нулевым выбросом углерода.

«В Arçelik мы каждый день работаем над внедрением ценностей устойчивого развития в наши продукты, бизнес-модель и корпоративную культуру. Наше видение «Уважающий мир, уважаем во всем мире» помогает нам принимать экологически и социально ответственные решения. Отражая это видение, бренд Grundig стремится к лучшему будущему в каждом доме, что подталкивает нас к разработке наиболее долговечных и экологически безопасных продуктов без ущерба для качества и эстетики. Россия является одной из важнейших экономик мира, стратегическим рынком и ключевым производственным центром. Выводя Grundig на российский рынок, мы надеемся продвинуть наши глобальные амбиции еще на шаг вперед», – пояснил Рагип Балджиолу, коммерческий директор «Арчелик» по Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке, Северной и Южной Америке.

Также во время конференции гостям был представлен шоу-рум с техникой Grundig. В Arçelik считают это время удачным для возвращения бренда Grundig, совмещающего высочайшее качество, новейшие технологии и эстетику класса премиум. Гарантия на всю технику Grundig предоставляется на два года. Встроенная кухонная техника Grundig будет эксклюзивно доступна в магазинах и онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо. Grundig представлен в ценовом сегменте выше среднего – это та категория, где возможности ритейлера проявляются наиболее полно. Группа продает порядка 50% всей крупной бытовой техники в ценовых сегментах выше среднего в России.

По данным Группы М.Видео-Эльдорадо, продажи крупной бытовой техники за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 23% и составили 6,7 млн единиц. В денежном выражении рост составил 32%, до 155 млрд рублей. Активнее всего рос сегмент встраиваемой кухонной техники. На это повлияла повышенная активность на рынке жилой недвижимости и банковского кредитования, а также желание потребителей во время пандемии обновить домашнюю технику и обустроить быт. Наибольший рост демонстрирует кухонная техника среднего и верхнего ценовых сегментов.

«Каждый второй предмет техники в высоких ценовых сегментах россияне приобретают в М.Видео и Эльдорадо, этому способствует широкий ассортимент, который можно выбрать не только онлайн, но и протестировать в магазинах по всей России, прозрачное ценообразование и удобные сервисы. Бренд Grundig помнят многие российские покупатели, партнёрство позволит нам предложить клиентам новые решения, отвечающие самым высоким стандартам не только на уровне дизайна и технологий, но и ответственного потребления», – отметил коммерческий директор Группы М.Видео-Эльдорадо Олег Муравьев.

Уже сегодня потребителям доступно более двадцати моделей техники Grundig в М.Видео и Эльдорадо. Вся линейка встраиваемой кухонной техники будет доступна к концу этого года, а отдельно стоящая продукция – в течение 2022 года. К выпуску готовятся:

духовки, в которых материалы вторичной переработки будут использоваться в пластмассовых деталях;

отдельно стоящие посудомоечные машины с технологией SuperDry, позволяющей экономить время сушки с сохранением качества мытья;

встроенные посудомоечные машины, которые задействуют и технологию автодозирования для экономии воды, и переработанные отходы в составе элементов опорного блока;

холодильники side-by-side с отделкой и деталями из биоразлагаемых материалов и пластика на био-основе.

Grundig представил также свою социальную инициативу по развитию эко-мышления российских покупателей. Участники проекта проверят уровень своей потребительской осознанности и поборются за оригинальный приз – бесплатное проживание в оборудованной новейшей техникой Grundig квартире в модном ЖК Москвы в течение всего 2022 года.

«В ответ на растущий спрос на продукты премиум-класса, а также следуя желанию потребителей, отношение которых к окружающей среде становится более осознанными, Grundig возвращается на российский рынок!», – подвел итог пресс-конференции господин Сайман.