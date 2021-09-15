В Москве презентовали возвращение легендарного бренда Grundig

Презентацию провели международный производитель бытовой техники «Арчелик» (Arçelik A.Ş.), владелец бренда, и его эксклюзивный партнер в сегменте встроенной бытовой кухонной техники в России – Группа М.Видео-Эльдорадо.
«Возвращение бренда с проверенным европейским качеством в Россию было прогнозируемо, – отметил Орхан Сайман, региональный директор ООО «БЕКО» в России, Беларуси и Центральной Азии. – Как один из крупнейших производителей бытовой техники в Европе, Grundig считает, что надежное будущее начинается с дома. Наши покупатели понимают ценность устойчивого развития и бережного отношения к природным ресурсам. Поэтому сегодня в России концепция разумного потребления и экологичности все чаще встречается в разработках брендов».
Тема устойчивого развития стала ключевой для Grundig. В одних моделях бренда присутствуют детали из материалов вторичной переработки, другие сделаны с использованием технологий для уменьшения эко-следа и экономии природных ресурсов. Часть продукции Grundig производится на предприятиях с нулевым выбросом углерода.
«В Arçelik мы каждый день работаем над внедрением ценностей устойчивого развития в наши продукты, бизнес-модель и корпоративную культуру. Наше видение «Уважающий мир, уважаем во всем мире» помогает нам принимать экологически и социально ответственные решения. Отражая это видение, бренд Grundig стремится к лучшему будущему в каждом доме, что подталкивает нас к разработке наиболее долговечных и экологически безопасных продуктов без ущерба для качества и эстетики. Россия является одной из важнейших экономик мира, стратегическим рынком и ключевым производственным центром. Выводя Grundig на российский рынок, мы надеемся продвинуть наши глобальные амбиции еще на шаг вперед», – пояснил Рагип Балджиолу, коммерческий директор «Арчелик» по Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке, Северной и Южной Америке.
Также во время конференции гостям был представлен шоу-рум с техникой Grundig. В Arçelik считают это время удачным для возвращения бренда Grundig, совмещающего высочайшее качество, новейшие технологии и эстетику класса премиум. Гарантия на всю технику Grundig предоставляется на два года. Встроенная кухонная техника Grundig будет эксклюзивно доступна в магазинах и онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо. Grundig представлен в ценовом сегменте выше среднего – это та категория, где возможности ритейлера проявляются наиболее полно. Группа продает порядка 50% всей крупной бытовой техники в ценовых сегментах выше среднего в России.
По данным Группы М.Видео-Эльдорадо, продажи крупной бытовой техники за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 23% и составили 6,7 млн единиц. В денежном выражении рост составил 32%, до 155 млрд рублей. Активнее всего рос сегмент встраиваемой кухонной техники. На это повлияла повышенная активность на рынке жилой недвижимости и банковского кредитования, а также желание потребителей во время пандемии обновить домашнюю технику и обустроить быт. Наибольший рост демонстрирует кухонная техника среднего и верхнего ценовых сегментов.
«Каждый второй предмет техники в высоких ценовых сегментах россияне приобретают в М.Видео и Эльдорадо, этому способствует широкий ассортимент, который можно выбрать не только онлайн, но и протестировать в магазинах по всей России, прозрачное ценообразование и удобные сервисы. Бренд Grundig помнят многие российские покупатели, партнёрство позволит нам предложить клиентам новые решения, отвечающие самым высоким стандартам не только на уровне дизайна и технологий, но и ответственного потребления», – отметил коммерческий директор Группы М.Видео-Эльдорадо Олег Муравьев.
Уже сегодня потребителям доступно более двадцати моделей техники Grundig в М.Видео и Эльдорадо. Вся линейка встраиваемой кухонной техники будет доступна к концу этого года, а отдельно стоящая продукция – в течение 2022 года. К выпуску готовятся:
- духовки, в которых материалы вторичной переработки будут использоваться в пластмассовых деталях;
- отдельно стоящие посудомоечные машины с технологией SuperDry, позволяющей экономить время сушки с сохранением качества мытья;
- встроенные посудомоечные машины, которые задействуют и технологию автодозирования для экономии воды, и переработанные отходы в составе элементов опорного блока;
- холодильники side-by-side с отделкой и деталями из биоразлагаемых материалов и пластика на био-основе.
Grundig представил также свою социальную инициативу по развитию эко-мышления российских покупателей. Участники проекта проверят уровень своей потребительской осознанности и поборются за оригинальный приз – бесплатное проживание в оборудованной новейшей техникой Grundig квартире в модном ЖК Москвы в течение всего 2022 года.
«В ответ на растущий спрос на продукты премиум-класса, а также следуя желанию потребителей, отношение которых к окружающей среде становится более осознанными, Grundig возвращается на российский рынок!», – подвел итог пресс-конференции господин Сайман.
О компаниях
Компания Grundig, основанная в середине 1940-х годов в Германии, является одним из ведущих мировых поставщиков продукции в области крупной бытовой техники, электроники и мелких электроприборов. Расширив ассортимент продукции за счет крупной бытовой техники, в 2013 году торговая марка стала европейским брендом бытовой электроники полного спектра.
Бренд остается верен своим фирменным атрибутам, таким как высочайшее качество, элегантный и лаконичный дизайн, сознательное отношение к экологии. В соответствии с девизом «Лучшее будущее начинается с дома», миссия бренда – не идти на компромисс между качеством, эстетикой и устойчивым развитием.
Бренд Grundig принадлежит компании «Арчелик» (Arçelik A.Ş.), международному производителю бытовой техники. Компания «Арчелик» насчитывает более 30 000 сотрудников по всему миру, а также имеет офисы продаж и маркетинга в 43 странах, 22 производственных предприятия в 8 странах и 12 брендов. Устойчивое развитие интегрировано в бизнес-модель компании «Арчелик», и в 2019 и 2020 финансовых годах компания стала углеродно-нейтральной на глобальных производственных предприятиях.
ООО «БЕКО», дочерняя компания «Арчелик» в России, работает на рынке с 1997 года, предлагая до настоящего времени продукцию под брендом Beko.
Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 500 млрд рублей с НДС по итогам 2020 года.
По состоянию на 30 июня 2021 г. Группа объединяет 557 магазинов под брендом «М.Видео» и 580 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы составляет 2 047 тыс. м. кв.
Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID). В свободном обращении находится 24% акций компании. 60% уставного капитала ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 1% акций находится у ООО «МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео».