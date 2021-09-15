В одном из регионов РФ начали проверять крупные покупки лиц без официальных доходов

В Саратовской области запущен пилотный проект, который призван вывести из тени доходы граждан, которые нигде не работают, но при этом регулярно совершают дорогостоящие покупки, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты», - написал Бусаргин в своем Telegram-канале. Чиновник уточнил, что за короткий срок уже удалось выявить не менее 40 граждан, которые оформили в 2020 году в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей.

Он также отметил, что удалось вернуть в бюджет региона 30,8 миллиона рублей только за прошлую неделю благодаря деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов. В период с начала года было изъято незаконно приобретенного имущества на 671,6 миллиона рублей, добавил Бусаргин.

