В России сократилось производство золота

По итогам первого полугодия в России произведено 135,51 тонны золота, что на 1,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (138,1 тонны). Производство серебра в России в январе-июне увеличилось на 1,8%, до 445,18 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

В отчете Минфина указано, что производство добычного золота за шесть месяцев текущего года сократилось на 3,2%, до 112,61 тонны, попутного – на 10,3%, до 7,42 тонны, вторичного – выросло на 15,1%, до 15,48 тонны.

Производство добычного серебра снизилось на 6% – до 195,93 тонн, попутного – на 16% до 138,65 тонн, вторичного – выросло на 73% до 110,60 тонн.

Как сообщил РИА Новости председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, российские предприятия должны увеличить производство золота приблизительно на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Общий объем добытого, полученного в результате попутного производства, а также в концентратах, включая переработку ломов и отходов, по итогам года должен составить 366 тонн. Небольшое снижение в первом полугодии Кашуба назвал некритичным, у золотопромышленных компаний России системных проблем не наблюдается и во втором полугодии они «наверстают производство».

Как писал Expert.ru, динамика цен на серебро в основном зависит от динамики цен на золото, но на металл воздействуют и собственные фундаментальные факторы, отражающие спрос и предложение. Именно поэтому в последние месяцы рынок серебра показывает несколько худшую динамику относительно рынка золота. Этот факт подтверждается отношением цен на золото к ценам на серебро, достигшим во второй половине августа максимального значения с декабря 2020 года — 77,34 при среднемноголетнем показателе 68,8.

