В Турции зафиксирован максимум заражений коронавирусом с мая

В Турции за сутки зафиксировано 28 224 случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением с 4 мая 2021 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое министерство здравоохранения.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля – 394. Первого сентября оно составило 290, это наибольшее число с 6 мая, в последующие дни регистрировались показатели, близкие к четырехмесячному максимуму.

В настоящее время в Турции вакцинировано 52 млн человек или 61% населения, а полностью вакцинирован 41 млн человек или 48% жителей страны.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что туристам, привитым российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе.

В июне министерство туризма Турции заявляло, что страна принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин.