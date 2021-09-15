Visa и Mastercard вводят новые комиссии за онлайн-платежи

Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard вводят новые комиссии, которые будут взиматься при оплате онлайн, сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письма МПС, разосланные банкам.

Уточняется, что новая комиссия будет взыматься за использование банками сервиса 3D Secure, являющегося протоколом авторизации при онлайн-платежах. Именно этот сервис требует от владельца карт ввод для подтверждения транзакции кода из СМС или push-сообщений.

Новая комиссия для системы будет действовать уже со следующего месяца и коснется всех без исключения транзакции с использованием 3D Secure. Размер комиссии за один запрос составит $0,02 (минимум $500, максимум $25 тыс. в месяц). Это касается версий 3D Secure 1.0.2, для 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать только через год - с 15 октября 2022 г. Все это время комиссия будет взиматься с банков-эквайеров, но затем к комиссии подключат и эмитентов карт.

У MasterCard комиссия за использование 3D Secure начнет действовать чуть позже, - с 1 марта следующего года. Система вводит фиксированную часть для эквайеров — €1000 в месяц, и такую же сумму для эмитентов.

Издание подсчитало, что крупные банки будут дополнительно тратить на использование сервиса 3D Secure по картам Visa - $300 000, а Mastercard — еще больше.

В компании Visa, комментируя событие, изданию заявили, что «мера призвана стимулировать переход на использование более современного протокола EMV 3D Secure». А в Mastercard, в свою очередь отметили, что «у любого платежа есть определенная стоимость» и новая комиссия призвана «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надежные безналичные платежи».

