ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V»

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса заявил, что вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутника V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановлен до новой инспекции завода производителя, сообщает «РИА Новости».

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства. Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс приостановлен до того, как это произойдет», – сказал Барбоса.

16 марта «Эксперт» сообщал, что директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что к настоящему моменту организация не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения. Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию и рассматривает ее. Однако полный пакет документов для включения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил», – сказал Рожерио Пинто де Са Гаспар.