«Зеленые» облигации Москвы пополнили список ценных бумаг Люксембургской биржи

Выпуск «зеленых» облигаций Москвы (74-й выпуск государственных облигаций города) 15 сентября 2021 года включили в информационную часть списка ценных бумаг Люксембургской биржи – ведущей площадки мира для облигаций устойчивого развития.

«Зеленые» облигации Москвы – это первые выпущенные в России «зеленые» облигации, которые были включены в Список ценных бумаг Люксембургской Биржи. Включение означает, что информация о «зеленых» облигациях Москвы и в целом о городе Москве, как эмитенте высоконадежных ценных бумаг, теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате. Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На Люксембургской бирже представлено более 1000 выпусков «зеленых» и социальных облигаций общим номиналом более 500 млрд евро. В список ценных бумаг биржи включено порядка 50% «зеленых» облигаций, размещенных во всех странах мира.

74-й облигационный выпуск облигаций Москвы был размещен 27 мая 2021 года, облигации обращаются в секторе устойчивого развития Московской Биржи. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38% годовых. Срок обращения облигаций составляет 7 лет, объем выпуска – 70 млрд руб.

Средства от выпуска «зеленых» облигаций Москвы направят на проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта - замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.

«Москва не первый год следует целям устойчивого развития, и для нас не было сложностей с выбором проектов под «зеленые» облигации. Особенно в сфере транспорта мы давно реализуем экологичные проекты. На сегодня «зеленые» облигации Москвы соответствуют и методологии ВЭБ.РФ, и методологии Международной ассоциации рынков капитала, которая включила наши облигации в реестр финансовых инструментов устойчивого развития. Теперь «зеленые» облигации Москвы дополнительно включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи, которая является самой «зеленой» в Европе», - добавила Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association) – международного стандарта выпуска «зеленых» облигаций. Облигации Москвы включены также в реестр облигаций устойчивого развития ассоциации. Соответствие национальному подходу к выпуску зеленых облигаций было подтверждено комитетом по зеленому финансированию ВЭБ.РФ, который признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ.