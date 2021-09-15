США могут отправить Украине систему ПРО «Железный купол»

С марта по сентябрь 2021 года Украина получила от Америки военной помощи на 275 млн долларов. Однако некоторым конгрессменам этого мало, и они включили в военный бюджет на 22-й год требование продать или передать Киеву на безвозмездной основе ракеты и системы ПРО. Среди этого оружия вполне могут оказаться батареи «Железного купола», тактической системы ПРО, предназначенной для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Каждая батарея «Железного купола» способна защищать 150 квадратных километров. Как сообщает Politico, поставки едва ли состоятся в ближайшем будущем. Дополнение к бюджету предложил сенатор республиканец от Флориды Скотт Франклин.

Принимая решение о поставках Украине ракетных систем, американские законодатели, конечно, не могли не понимать, что оно еще больше осложнит и без того крайне напряженные отношения с Россией, которая вполне может расценить поставки «Железных куполов» и ракет как провокацию. Москва, напомним, давно жалуется на присутствие американских систем ПРО в Румынии, которые могут быть использованы в наступательных целях.