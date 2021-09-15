США могут отправить Украине систему ПРО «Железный купол»

С марта по сентябрь 2021 года Украина получила от Америки военной помощи на 275 млн долларов. Однако некоторым конгрессменам этого мало, и они включили в военный бюджет на 22-й год требование продать или передать Киеву на безвозмездной основе ракеты и системы ПРО. Среди этого оружия вполне могут оказаться батареи «Железного купола», тактической системы ПРО, предназначенной для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Каждая батарея «Железного купола» способна защищать 150 квадратных километров. Как сообщает Politico, поставки едва ли состоятся в ближайшем будущем. Дополнение к бюджету предложил сенатор республиканец от Флориды Скотт Франклин.
Принимая решение о поставках Украине ракетных систем, американские законодатели, конечно, не могли не понимать, что оно еще больше осложнит и без того крайне напряженные отношения с Россией, которая вполне может расценить поставки «Железных куполов» и ракет как провокацию. Москва, напомним, давно жалуется на присутствие американских систем ПРО в Румынии, которые могут быть использованы в наступательных целях.
Первая система «Железный купол», разработанная израильской компанией Rafael, появилась в Израиле в 2011 году и зарекомендовала себя как надежное средство защиты от ракет. По данным израильских военных, в последние годы Купола сбивают до 90% вражеских ракет.
В 2019 году по распоряжению Конгресса были куплены для тестирования две системы «Железный купол». Они готовы заступить на боевое дежурство в следующем году, но возникли трудности с их интегрированием в американские средства ПВО.
Одобренный Конгрессом 2 сентября оборонный бюджет на следующий год не называет, какие именно ракетные системы должны быть переданы украинцам, но Politico пишет, ссылаясь на источники, что главными кандидатами являются как раз Железные купола. В Киеве тоже изъявили желание вооружиться израильскими системами ПРО. Об этом говорил предыдущий министр обороны Украины Андрий Таран.
Правда, несколько израильских и украинских СМИ написали весной, что Киев якобы планирует купить систему «Железный купол» у Тель-Авива, но осуществить такую сделку будет нелегко, потому что израильскому правительству понадобится разрешение Вашингтона. Дело в том, что компания Rafael разработала Железный купол совместно с американской компанией Raytheon и теперь должна получать разрешение при продаже системы третьим странам. К тому же, у Тель-Авива неплохие отношения с Москвой, которые израильтяне не хотят портить без крайней необходимости. Израиль и Россия договорились не продавать оружие таким странам, как Иран и Украина.
Да и в Пентагоне несмотря на проблемы с интеграцией Железных куполов в американскую систему ПРО далеко не все горят желанием избавиться от них.
В июне администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине размером в 100 млн долларов, но после отвода российских войск от границы с Украиной, где они находились на учениях, Белый дом решил не торопиться. В июньском пакете оборонительные ракетные системы малого радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие. Тем самым, был оформлен окончательный отход от политики Барака Обамы не передавать Украине летальное оружие.