Аксенов рассказал о работающей против Крыма украинской «армии ботов»

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в эфире телеканала «Крым 24» о дестабилизации ситуации в республике со стороны армии ботов с Украины.

«Тактика действий со стороны должностных лиц Украины понятна — террор, дестабилизация, провокации. Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно», - сообщил чиновник. Он уточнил, что участники данного движения «притворяются крымчанами» и в ходе дискуссий на различных интернет-площадках транслируют дезинформацию на широкую аудиторию по разным направлениям, а также делают информационные вбросы с целью разжигания ненависти жителей полуострова друг к другу.

Аксенов подчеркнул, что цель дестабилизировать обстановку в регионе преследуют прежде всего власти Украины, но у «армии ботов» ничего не получится.

«У крымчан в части межнационального согласия - единство, понимание», - подчеркнул Аксенов.

Ранее чиновник назвал своей главной ошибкой на должности главы республики работу с кадрами, поскольку ранее он «никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету».