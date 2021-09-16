Акции дня: трейдеры негативно отреагировали на СП «Лукойла» и «Газпром нефти»

В отрицательном диапазоне торговались акции нефтяных компаний «Лукойл» и «Газпром нефть» по итогам торговой сессии на Мосбирже в четверг, 16 сентября. За день бумаги «Лукойла» подешевели на -1,41% до 6629,5 рублей за акцию, а «Газпром нефти» на -1,30% до 452,12 за акцию.

В четверг стало известно о том, что «Газпром нефть» и «Лукойл» создадут совместное предприятие (СП) на базе «Меретояханефтегаза» для освоения крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе. Партнеры получат в этом СП по 50%, а общие инвестиции в среднесрочной перспективе составят более 200 млрд рублей. Ранее сообщалось, что партнером «Газпром нефти» по этому проекту должна была стать англо-голландская Shell, но в итоге компания решила сократить расходы на фоне пандемии. Трейдеры новым партнером не вдохновились и принялись продавать акции. Дополнительно на бумаги давила дешевеющая нефть.

Индекс Мосбиржи упал на -0,50% до 4045,1 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,62% до 1755,64 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:17 мск стоила 75,34 доллара за баррель (-0,16%). Российская валюта слабела – 72,56 рублей за доллар.