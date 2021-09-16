Apple сняла с продажи несколько устаревших моделей iPhone

Несколько старых моделей iPhone исчезли из продаж в онлайн-магазине американской корпорации Apple, сообщает сайт компании. Уточняется, что среди снятых с продаж моделей присутствуют две, которые были презентованы в 2020 году, - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Портал MacRumors сообщает, что модели iPhone 12 Pro и iPhone XR также исчезли из линейки продукции компании в онлайн-магазине сразу после презентации 14 сентября. Смартфон iPhone XR, который был представлен в сентябре 2018 года, тоже отсутствует в онлайн-магазине.

Накануне корпорация провела презентацию своих новинок - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, новый iPad с процессором A13 Bionic, iPad Mini и поколения умных часов Apple Watch Series 7 с дисплеем retina и уменьшенной рамкой.

Также компания Apple на сайтах своих магазинов объявила стоимость всех новых iPhone 13 и сроки поставок в России. Так, самый дешевый iPhone 13 mini стоит 70 тысяч рублей. Базовую модель iPhone 13 с объемом памяти 128 гигабайт россияне смогут приобрести за 80 тысяч рублей. iPhone 13 Pro Max в минимальной комплектации оценен в 100 тысяч рублей. Версия с увеличенным дисплеем 13 Pro Max стоит 110 тысяч рублей. Также россиянам будет доступна версия iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с объемом памяти на один терабайт по цене в 150 и 160 тысяч соответственно. Продажи всех новинок в России стартуют 24 сентября, предварительный заказ возможен с 22 сентября.

