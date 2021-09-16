Apple выразила готовность к диалогу с властями России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России заявила, что представитель компании Apple, участвовавший в заседании, высказал готовность к ведению прямого диалога и содействию органам власти РФ, сообщает ТАСС.

«Позитивно восприняли готовность к "ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях", высказанную представителем компании Apple», – говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания комиссии.

В нем также отмечается, что имеющиеся данные и состоявшееся в четверг обсуждение с участием представителей американских цифровых компаний Google и Apple показали обоснованность претензий к ним «в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года».

«Комиссия напоминает о недопустимости вмешательства и рассчитывает на то, что обе компании до начала голосования 17 сентября устранят имеющиеся у российской стороны обоснованные и конкретные претензии. В противном случае они вынудят российскую сторону на адекватные ответные действия, включая привлечение виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной. Кроме того, мы вправе рассмотреть и иные меры противодействия вмешательству в суверенные дела РФ», – говорится в заявлении.

Ранее Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи уже направили иностранным IT-компаниям (Apple, Google, Cloudflare и Cisco) письмо, в котором потребовали прекратить «вмешательства в выборы в РФ». В письме уточняется, что данные компании предоставляют российским пользователям возможности обойти блокировку заблокированного в стране сайта «Умное голосование».

Позже «Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протоколов DoH. Ведомство направило свой запрос в макрорегиональные филиалы компании. Вместо указанных серверов предлагается использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.