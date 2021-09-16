Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках оборонного альянса

Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера страны Скотта Моррисона и еще трех министров. Сообщение публикуется на официальном сайте главы австралийского правительства.

О создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности ранее заявили Моррисон, американский президент Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии, подчеркнул австралийский премьер. Над этой задачей альянс будет работать ближайшие полтора года.

«Мы намерены построить эти подводные лодки в Аделаиде (Австралия) в тесном сотрудничестве с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами», - сообщил Моррисон в ходе совместной презентации нового альянса.

Он также подчеркнул, что Австралия не стремится приобрести ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал. Однако британский премьер Борис Джонсон отметил, что подлодки, которые будут поставлены Австралии, имеют «в своей комплектации ядерные реакторы, но не ядерное оружие».

Посольство Китая в Вашингтоне уже отреагировало на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии, призвав страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.

