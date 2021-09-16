Доходы общепита в Москве выросли, несмотря на QR-коды

Росстат не зафиксировал снижения доходов предприятий общепита в Москве по итогам летнего периода. Оборот сферы общественного питания в Москве в июле этого года достиг 31,9 млрд руб., сообщил РБК, ссылаясь на данные управления Росстата по Москве и Московской области. Для сравнения годом ранее показатель составил 23,3 млрд руб., а в июле 2019 года – 31 млрд.

Издание напоминает, что посетить кафе или ресторан в Москве, начиная с 28 июня, можно было только по QR-коду, который выдавался переболевшим коронавирусом, сделавшим прививку или получившие отрицательный тест на коронавирус. В случае отсутствия кода посетитель мог на выбор расположиться на веранде или взять еду на вынос.

По оценке рестораторов, в первые дни работы по кодам их выручка упала на 50-95%. С 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разрешил общепиту работать ночью. В Росстате, комментируя информацию, уточнили, что доходы общепита выросли летом текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года за счет работы ресторанов и кафе навынос и на доставку.

По мнению основательницы сети детских кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой доходы отрасли общепита этим летом выросли за счет роста цен и значительного обеления отрасли из-за грядущей отмены НДС и снижения зарплатных налогов. По мнению предпринимательницы, введение QR-кодов в зависимости от сегмента, в котором работает предприятие, оказали разное влияние на выручку. К примеру, доходы фастфуда в стит-ритейле (на первых этажах зданий) выросла на 10-20%, а доходы фастфуда в торговых центрах упали на 90%, рассказала Татулова РБК.

