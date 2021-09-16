Эксперт Райффайзенбанка рассказал, как взять кредит на самых выгодных условиях

На хорошие условия по кредиту главным образом влияют качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки, рассказал агентству «Прайм» руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. При этом нельзя с уверенностью сказать, что потенциальному заемщику будет отказано в кредите на основании одного из вышеуказанных пунктов, поскольку модель принятия решения по займам учитывает множество факторов, что дает возможность компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других критериев, добавил специалист.

«Банки обращают внимание на качество кредитной истории. Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве — всё вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю», - поясняет финансист.

Таким заемщикам может быть предложен кредит под более высокие проценты, либо вовсе отказано в займе, дополнил Крамарский. Также при принятии решений банки анализируют частоту запросов кредитной истории клиента, поскольку это можно истолковать как отказ в выдаче займа. Банки могут трактовать и наличие займов в МФО как показатель низкой платежеспособности клиента, с этой же точки зрения будут рассматриваться и долги по ЖКХ, штрафам и.т.д.

Важно также предоставлять реальные контакты, сведения об уровне доходов и месте работы, советует специалист. Шансы на положительное решение банка относительно кредита повышает длительный трудовой стаж, а также займ в банке, в котором клиент получает зарплату, продолжил финансист.

Помимо платежеспособности заёмщика и его кредитной истории сотрудники финансовых организаций обращают внимание на уровень долговой нагрузки, при превышении допустимых норм которого в получении новой ссуды может быть отказано.

Крамарский советует обращать внимание на акции и специальные предложения банков. Часто можно получить весомую процентную скидку к ставке, в случае оформления кредита, например, в мобильном приложении.