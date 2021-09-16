Экспорт молочной продукции из Москвы вырос почти на 55% - заммэра Ефимов

Экспорт молочной продукции Москвы в январе-июне 2021 года вырос на 54,9% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 19,07 млн долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичный экспорт молочной продукции последние несколько лет показывает стабильно высокий рост. Так, в сравнении с первым полугодием 2019 года экспорт в денежном выражении вырос на 119,4% — более чем в два раза – с 8,69 млн долларов до 19,07 млн долларов в январе-июне 2021 года. При этом доля Москвы в общероссийском экспорте выросла с 8% в 2019 году до 12,6% в нынешнем», – отметил заместитель мэра.

В первом полугодии 2021 года московские производители молочной продукции экспортировали в основном сыры и творог, их отправили за рубеж на сумму 7,77 млн долларов, что на 78,3% выше показателя за первое полугодие 2020 года и более чем в 3,5 раза больше соответствующего показателя 2019 года.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», вторая по объему поставок группа – кисломолочные продукты, в том числе йогурты. Их экспортировали на 6,12 млн долларов, что на 66,3% больше, чем в первом полугодии 2020 года и на 114,2% больше аналогичного показателя 2019 года. Также среди лидеров по экспорту – молоко и сливки столичного производства – таких товаров отправили за рубеж на 2,47 млн долларов.

«Покупателями московской молочной продукции в этом году стали 25 стран. Среди главных стран-импортеров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. Также столичная «молочка» поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Среди перспективных рынков для увеличения объемов экспорта московских компаний специалисты Центра «Моспром» выделяют страны ближнего зарубежья – Абхазию, Узбекистан, Армению и Беларусь. В «Моспроме» отмечают, что экспорт молочной продукции осложняют обязательные условия качественной транспортировки товара, так как молочная продукция относится к скоропортящимся товарам, поэтому на дальние расстояния экспорт может быть затруднен при отсутствии соответствующего оборудования.

Производители молочной продукции Москвы могут воспользоваться спектром мер поддержки, реализуемым институтом развития внешнеэкономической деятельности правительства Москвы. Так, например, Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, оказывает предпринимателям более десятка различных услуг для развития экспорта в столице. В частности, компания, производящая детское питание на козьем молоке, при поддержке МЭЦ получила продление премиального аккаунта на Europages.com и смогла воспользоваться финансовой поддержкой — предприятию был выдан экспортный грант в размере более 850 тысяч рублей.