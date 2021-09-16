У Марин Ле Пен неожиданно появился опасный соперник

Франция начала готовиться к выборам президента, которые назначены на 10 апреля 2022 года. В последние годы считалось само собой разумеющимся, что главным кандидатом от крайне правых является Марин Ле Пен, возглавляющая ультраправую «Национальную партию» (бывший «Национальный фронт»). Однако сейчас у нее появился, похоже, серьезный соперник, который может ослабить ее шансы, отняв голоса сторонников крайне правых. Это, пишет Politico, телезвезда, писатель и журналист Эрик Земмур, человек крайне правых взглядов, известный резкими высказываниями и многочисленными скандалами.

В то время, как дела Ле Пен в последнее время идут неважно, популярность 63-летнего Земмура растет. Например, согласно результатам опроса, опубликованным во вторник, 14 сентября, за него готовы проголосовать в первом туре 10% участников опроса. И это при том, что он официально еще даже не зарегистрировался кандидатом в президенты Пятой республики, хотя наверняка скоро сделает это.

Статья по теме: Трансформация Ле Пен встревожила союзников Макрона

У Марин Ле Пен рейтинг выше, но ненамного – ей готовы отдать голоса 19% опрошенных, что, конечно же, недостаточно, чтобы претендовать на Елисейский дворец.

У столичного мэра Анны Идальго, представляющей Социалистическую партию – 7%. Такой же рейтинг у кандидата от французских «зеленых» Янника Жадо.

«Результаты этого опроса как взрыв бомбы,- комментирует результаты еженедельный журнал Challenges, заказавший опрос.- Телезвезда дышит Марин Ле Пен в затылок и кардинально меняет весь расклад сил».

Статья по теме: Ле Пен о санкциях России против ЕС: это ошибка Брюсселя, Москва отвечает взаимностью

Не исключено, что Ле Пен теперь придется отказаться от заявления, что она никогда не будет обращаться с Земмуром, как с противником, потому что именно от него будет исходить главная угроза.

Согласно результатам еще одного опроса, тоже опубликованным на этой неделе, у Земмура 8%. Причем, как утверждает проводившее опрос социальное агентство Elabe, большинство опрошенных, готовых голосовать в первом туре за Эрика Земмура, относятся к сторонникам Марин Ле Пен.

Популярность лидера Национальной партии падает. До текущей недели ее рейтинги превышали 20%. Она не уступала в опросах действующему президенту Эмманюэлю Макрону, который надеется в отличие от двух своих предшественников остаться в Елисейском дворце на второй срок.

Снижение рейтингов Марин Ле Пен зафиксировали и другие опросы. Политологи объясняют это тем, что далеко не все сторонники Национальной партии поддерживают ее усилия, направленные на то, чтобы придать ей более мейнстримовский статус. Это возможно только при определенном смягчении ультраправой риторики и программы. Кстати, на фоне ультрарадикала Земмура она выглядит вполне благопристойно и умеренно.

Эрик Земмур ведет себя, как всегда, агрессивно. Он уже неоднократно критиковал Ле Пен и утверждал, что ей не по силам победить Макрона. Так, выступая 15 сентября на радиостанции BFMTV, Земмур сказал, что не имеет ничего против лично Марин Ле Пен, но все знают и «думаю, она и сама знает, что не может победить. Голосовать сейчас за Марин Ле Пен то же самое, что голосовать за Макрона, потому что он надеется встретиться с ней (во втором туре) и вновь ее разгромить».

«Ей не победить после унижения в 2017 году»,- язвительно добавил он, имея в виду поразительный срыв во время ключевых дебатов четыре года назад.

В то время, как популярность Марин Ле Пен падает, рейтинги Эрика Земмура, который сам себя называет «голлистом» и «бонапартистом», растут. Главным образом, наверное, благодаря привычным резким заявлениям, которые от него ждут. На этой неделе он, к примеру, вновь попал на первые полосы всех газет, предложив для усиления ассимиляции иностранцев во Франции запретить называть новорожденных иностранными именами.

Конечно, у Эрика Земмура тоже есть слабые места. К примеру, в апреле одна женщина обвинила его в том, что он силой поцеловал ее. По данным Mediapart, несколько француженок обвиняют Земмура в сексуальных домогательствах. К тому же, у него нет опыта политика и за ним не стоит ни одна партия.