Иностранные фондовые индексы торгуются разнонаправленно, индекс РТС бьет рекорды

Европа и США разошлись во взглядах

Рынки акций по всему миру находятся в замешательстве. С одной стороны, центробанки и ,в первую очередь, ФРС, продолжают вливать в экономику ликвидность, одновременно растет спрос на нефть, и это — позитивные факторы. С другой стороны, опасения в отношении перспектив мировой экономики из-за распространения коронавируса также сильны. Из-за этих разнонаправленных трендов четкого сигнала, куда двигаться дальше, у инвесторов нет.

На вчерашних торгах в Европе преобладали продажи. Stoxx Europe 600 за день опустился на 0,8%, до 463,91 пункта. Британский индикатор FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,25%, германский DAX — на 0,7%, французский CAC 40 — на 1%. Испанский IBEX 35 потерял 1,65%, итальянский FTSE MIB — 1%. На динамике бумаг отразился резкий взлет газовых цен в регионе, а также опасения в отношении эпидемиологической ситуации.

Но падение не перекинулось на США, напротив, там преобладали покупки. Подъем обоих индексов — Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite на 0,8% стал максимальным почти за три недели. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,68%. Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий.

Последние — благодаря росту индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing. В сентябре, передает «Интерфакс», он подскочил до 34,3 пункта по сравнению с 18,3 пункта месяцем ранее.

Кроме того, цены на нефть продолжают расти после подъема накануне до максимальных значений с конца июля. На их быстрый рост повлияли данные о резком сокращении запасов энергоносителей в США. Такие данные свидетельствует о довольно уверенном улучшении ситуации в экономике, полагают участники рынка. Цена фьючерсов WTI на октябрь поднялась до 72,79 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent подскочила и до 75,66 доллара за баррель.

Между тем, есть и третий игрок — сегодняшняя Азия, которая не определилась с динамикой, хотя продаж все же было больше. Утром 16 сентября 2021 года австралийский индекс вырос на 0,47%, но остальные азиатские индексы упали на фоне публикации слабых статистических данных в КНР — китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,88%, японский Nikkei 225 опустился на 0,63%.

Глобальные ожидания устали ждать

В этой ситуации, как полагает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова, инвесторы, как обычно, предпочтут смотреть на ситуацию в США. Так, очередной отчет по инфляции в США, вышедший на этой неделе, показал небольшое замедление ее роста. Потребительская инфляция в августе выросла на 0,3% к июлю (прогноз +0,4%, в июле было +0,5%) и на 5,3% к августу 2020 года, что совпало с прогнозами.

Это, полагает эксперт, может стать для ФРС поводом продолжить программу стимулирования экономики. Однако, по ее словам, похоже, что в самой ФРС нет единого мнения на этот счет, поскольку многие ее представители в своих выступлениях заявляют, что сворачивание программы начнется в конце года. Такая неопределенность влияет и на рынки, инвесторы все еще проявляют осторожность и ждут заседания ФРС. Многие из них предполагают, что инфляция может затянуться.

Кроме того, считает Тарасова, на настроения на рынках могут повлиять еще несколько факторов. В сентябре ожидания глобального роста и глобальной прибыли, по сравнению с августом, упали на 14 и 29 пунктов соответственно, и теперь они находятся на самом низком уровне с начала пандемии. Ожидается, что в ближайшие месяцы ухудшится и рентабельность компаний. Неутешительные перспективы экономического роста вызывают серьезные опасения по поводу курса акций в краткосрочной перспективе.

Еще один фактор возможной коррекции в ближайшее время — это большая квартальная экспирация, многократно увеличивающая волатильность рынка, добавляет аналитик. Так что конец сентября может оказаться непредсказуемым.

Что касается азиатских рынков, то в ближайшее время будут находиться под давлением из-за слабых данных по росту экономики Китая, в котором розничные продажи показали самый медленный темп с лета 2020 года. Данные по промышленному производству КНР, кстати, также оказались хуже прогнозов, отмечает Анастасия Тарасова.

И все же лучшая тактика — ожидание

Азиатские рынки преимущественно снижались из-за опасений по поводу усиления государственного контроля над развлекательной индустрией и сектором казино в Макао, добавляет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. При этом российский рынок продолжает тянуть наверх «Газпром»: индекс РТС бьет многолетние рекорды, тестируя отметку в 1770 пунктов на фоне укрепления рубля из-за роста цен на газ, нефть и никель — главных экспортных товаров страны.

Рынок США, предполагает эксперт, в четверг откроется нейтрально — инвесторы в самом деле будут ждать статистики по безработице и инфляции из США. Кроме этого, вероятна некоторая коррекция в энергетическом секторе после вчерашнего бурного роста ряда компаний. Также на рынки может повлиять выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которое может затронуть как денежно-кредитную политику регулятора, так и сложившуюся ситуацию на спотовом рынке газа.

Лучшей политикой на данном этапе относительно покупок будет ожидание — пока что нет точного понимания, как будет действовать европейский регулятор из-за аномального роста цен на газ и взлетевшей до 50-летних максимумов инфляции в Германии, считает Николай Переславский. Кроме этого, инвесторы ждут заседания ФРС 22-23 сентября, которое может резко развернуть рынок вниз, объявив о сворачивании QE ввиду роста инфляции и стабилизации ситуации с безработицей: число занятых граждан США определенно будет расти, поскольку в сентябре заканчиваются государственные выплаты по пандемии.

Из перспективных историй, добавляет эксперт, сейчас стоит отметить добытчиков редкоземельных и драгоценных металлов, а также энергетические компании и нефтедобытчиков. Но это больше спекулятивные истории, чем долгосрочные инвестиции — рынок может развернуться вниз уже через неделю.