Курс доллара: рубль готов пробить важную психологическую отметку

Рубль в среду развернулся в сторону роста к основным резервным мировым валютам следуя за дорожающей нефтью.

Открывшись на Мосбирже по 72,83 за доллар и по 85,93 за евро, к закрытию основной сессии «россиянин» заметно прибавил в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,49 руб., что на 41,25 коп. дешевле чем было вечером во вторник. Евро в это же время просел на 48,25 коп. – его курс составлял 85,62 руб.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, нацвалюта вчера подорожала к доллару и евро на фоне активно дорожающего «чёрного золота», которое прибавило за сутки более 3%, взлетев до максимальных отметок с начала августа. Кроме того, поддержку рублю оказывают аукционы российского финансового ведомства по размещению ОФЗ и начало подготовки компаний-экспортеров к старту налогового периода сентября.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, в начале сегодняшней сессии рубль резко снизился из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако затем они возобновили рост, подорожало «чёрное золото». Всё это, по мнению эксперта, вызвало активное укрепление российской валюты.

При этом Бабин пояснил, что в начале дня ключевые индексы и нефтяные котировки находились под давлением очередной порции данных по экономике КНР, большинство из которых было хуже ожиданий.

«Позже внешний фон стал улучшаться. Поддержку всему риску, в том числе и рублю, оказывает ослабление потребительской инфляции в США в последнем отчёте. Это снизило вероятность более раннего и быстрого сворачивания монетарных стимулов Федрезерва», – прокомментировал эксперт ситуацию с нацвалютой и рынком.

Варвара Пономарева из банка «Санкт-Петербург» отметили, что снижение рубля и других валют сегмента ЕМ, которое наблюдалось во вторник, скорее всего было связано с тем, что инфляция в США хоть и замедлилась, но по-прежнему остаётся достаточно высокой, что означает неизбежность ужесточения ДКП американским регулятором. Кроме того, отрицательно сказаться на курсовой динамки могли новости о том, что президент России ушёл на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Однако уже в среду рубль перешёл к укреплению в обеих парах благодаря дорожающей нефти, напомнила эксперт. Как подчеркнула она, «чёрное золото» растёт на фоне не восстановившейся работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе и из-за более существенного чем ожидалось снижения недельных запасов сырья в США.

Кроме того, поддерживает курсовую динамику начало налогового периода. При этом некоторый негатив связан с макростатистикой из КНР, которая предполагает замедление мирового экономического роста.

«А это, что вполне объяснимо, негативно сказывается на настроениях инвесторов, которые предпочитают уходить из риска. Но после пятничного повышения ключевой ставки ЦБ и умеренно-позитивной статистики по американской инфляции пара доллар-рубль остаётся ниже 73,00. Наш прогноз: российская валюта продолжит укрепляться, завершив эту неделю к «американцу» возле 72,30», – полагает Пономарева.

Рубль готов пробить важную психологическую отметку

Ещё боле оптимистично оценивает ближайшие перспективы рубля Максим Бирюков из УК «Альфа-Капитал». По его мнению, помимо дорогой нефти нацвалюту поддерживает сейчас общее ослабление доллара на рынке форекс.

«Сегодня-завтра каких-либо заметных макроданных не будет. В этой связи интерес со стороны глобальных игроков к рисковым активам будет только усиливаться. Поэтому есть вероятность что пара доллар-рубль вплотную подойдёт к 72,00 или даже пробьёт эту важную психологическую отметку», – предположил он.

В свою очередь Александр Бахтин из компании «БКС Мир инвестиций» пока не ожидает резких движений в курсовой динамике.

«По нашему мнению, рубль к доллару будет торговаться вблизи нынешнего коридора 72,40-72,60», – резюмировал эксперт.